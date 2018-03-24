高校教师开发扫二维码选课 首次使用获学生认可点赞

四川一高校教室内同学们纷纷举起手机扫描二维码进行选课，吸引了不少网友的注意。原来，这是四川农业大学大学物理B课程教师卢常芳教学班的实验课独特的选课方式，让同学们扫描二维码自主选择实验课时间。

“哇，扫二维码选课，好新鲜啊！”近日，临近高校学生选课时间，四川一高校教室内同学们纷纷举起手机扫描二维码进行选课，吸引了不少网友的注意。原来，这是四川农业大学大学物理B课程教师卢常芳教学班的实验课独特的选课方式，让同学们扫描二维码自主选择实验课时间。

卢常芳老师正为同学说明二维码选课方式。中国青年网通讯员 江琳娟 摄

记者看到，在扫描微信二维码后，界面中会出现“大学物理实验选课系统”的表格，有姓名、学号、专业班级、上课时间段选择这四个填写框。上课时间段分为两轮，第一轮是3至8周，第二轮是9至14周，分别是周一至周六的相应时间。每次实验课最多可容纳22人，若选择后显示“人员已满，请选其他时间”，则需学生另行选择上课时间；如有变动学生可重新扫码修改。

记者了解到，该校教务处不排实验课，而是由任课老师和各班学习委员协商安排实验课时间，并且每个时间段上课人数不得少于20人。但由于每位同学选修科目的不同，课表也不相同，通常学委协调统一时间需花费很大精力，同时也有同学课程安排紧凑，几次三番协调不周造成很多麻烦。

卢常芳告诉记者，这学期她的教学班人数有350人，在课程的协调安排上确实不易。“而同学们通过扫描二维码自主选课，就可以根据自己的时间进行选课调节，发生课程冲突的概率就会降低，也节省了更多的时间和人力。”