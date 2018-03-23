广东省教育厅权威解答：中小学校内课后服务怎么做？

日前，广东省教育厅印发了《广东省教育斤关于做好我省中小学生校内课后服务工作的指导意见》，明确了服务时间、服务对象和服务内容。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/粤教宣）日前，广东省教育厅印发了《广东省教育斤关于做好我省中小学生校内课后服务工作的指导意见》，对各地开展中小学生课后服务工作提出指导意见，明确了服务时间、服务对象和服务内容，着重解决了社会各方关注的问题。

《指导意见》明确了以下五方面的内容:

一是明确学校要发挥主渠道作用。

二是明确课后服务的公开性原则、自愿性原则、公益普惠性原则。

三是明确了服务时间、服务对象和服务内容。

四是明确了经费筹措、收费内容、收费主体及从业人员劳务报酬等内容。

五是明确政府各相关部门的职责问题。

《指导意见》强调，严禁学校或第三方社会机构以课后服务名义乱收费；严禁将校内课后服务作为学校教学的延伸，进行集体教学或“补课”。

广东省教育厅领导就《指导意见》的有关问题进行了答复。

问：中小学校在校内课后服务发挥什么作用?

答:中小学校要发挥课后服务的主渠道作用。广大中小学校要结合实际积极作为,充分利用学校在管理、人员、场地、资源等方面的优势,主动承担起学生课后服务责任。

问：校内课后服务的基本原则是什么?

答:课后服务的必须遵循公开性原则、自愿性原则和公益普惠性原则。中小学生是否参加校内课后服务,由学生家长自愿选择,学校开展课后服务,要公开服务方式、服务内容、安全措施、费用标准等事项,主动接受学生、家长和社会监督,同时,坚持公益普惠原则,有条件的地方探索以财政投入为主,确实不具备条件但有课后服务需求的地方,可探索政府和学校支持、家长合理分担运行成本的做法,不得以营利为目的。

问：校内课后服务是指什么时间段,服务内容是什么?

答:课后服务时间为早上上课前、中午及下午放学后至18:00止,具体服务时间由县级以上政府教育行政部门根据实际情况规定。课后服务包括在校早午餐服务、午休和课后托管三项内容。具体内容视学校的具体情况选择开设,不强制要求,但鼓励学校尽可能满足学生的需求。

问：课后托管可以开展什么活动?

答:学生下午放学后在校托管期间,学校主要安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动,以及娱乐游戏拓展训练、开展社团及兴趣小组活动,观看适宜青少年的影片等课外活动。严禁将校内课后服务作为学校教学的延伸进行集体教学或“补课”。

问：校内课后服务成本怎样分担?

答:有条件的地方探索以财政投入为主,为学生提供力所能及的服务,确实不具备条件但有课后服务需求的地方,可通过家长承担、社会资助等方式多渠道解决经费来源,由各地根据具体情况合理确定成本分担机制。

问：校内课后服务怎样收费?

答：在财政投入及社会资助不足的情况下,由家长承担课后服务的费用,具体收费情况如下：

由学校提供的早餐、午餐收费项目按照物价等部门管理规定执行,由学校代收;午休、下午课后托管服务由第三方社会机构根据家长自主选择项目收取相关费用,收取的费用要进行专账管理。

问：教师参与课后服务能否取得报酬?

答：鼓励和文持中小学教职工在按质按量完成正常职责工作任务后,参与校内课后服务管理工作并取得相应的劳务报酬。学校不能硬性要求教师参与校内课后服务工作,更不能把教职工是否参与校内课后服务工作与评先、评职称挂钩。

教职工参与校内课后服务管理工作并取得相应的劳务报酬,劳务报酬视情分别在学校绩效工资总量外单列管理从学校收取的专项费用,活动相应经费渠道或举办机构收取的费用中列支。

问：第三方社会机构是指哪些?

答:第三方社会机构包括:社区活动中心、勤工俭学服务中心、少年宫、妇女儿童活动中心、科技馆等及有资质的社会培训机构。

问：学校如何选择第三社会机构?

答:学校可根据实际情况自主选择符合资质的第三社会机构,各地教育行政部门要加强对参与课后服务的第三方社会机构资质的审核和监督管理工作,探索建立符合资质的第三方社会机构目录,供学校自主选择。

问：各地是否要出合具体的实施办法或方案？

答:《指导意见》要求各地结合实际情况,制定做好中小学生校内课后服务工作的具体实施办法或实施方案,及时总结推广校内课后服务的成功做法和先进经验,推动形成全社会关心、支持校内课后服务工作的共识,营造良好的社会氛围。