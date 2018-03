已经102岁的戴立朝老人,至今学不会怎样做家务,也不知道出门要买什么菜,但学习,却像是融入他血液和骨髓的乐趣。哪怕是拿着放大镜看书、写字,他也乐此不疲。

他102岁仍痴爱英语 学了90年从未间断

清晨,迎着微风出门散步,他会站在树下,眺望天空。“Life is easy(生活很简单)!”

出门买菜,今天的小桔子比昨天便宜一元,“Most at best price(物美价廉)”会立即浮现在他的脑海。

看到一个不错的句子,他会把它记在小本子里:“Knowledge is weightless,a treasure you can always carry easily(知识没有重量,它是可以随意携带的珍宝)”。

他,一定是一位时尚的英文达人吧!

没错!但谁能想到呢,他是一位102岁高龄的老人!

已经102岁的戴立朝老人,至今学不会怎样做家务,也不知道出门要买什么菜,但学习,却像是融入他血液和骨髓的乐趣。哪怕是拿着放大镜看书、写字,他也乐此不疲。

戴立朝老人说,能学多少,已不重要,重要的是,对人生的态度。