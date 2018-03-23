2018年3月（第51次）全国计算机等级考试24日开考

全国计算机等级考试（以下简称NCRE）是由教育部考试中心主办，面向社会，用于考查应试人员计算机应用知识和能力的全国性计算机水平考试体系。

全国计算机等级考试（以下简称NCRE）是由教育部考试中心主办，面向社会，用于考查应试人员计算机应用知识和能力的全国性计算机水平考试体系。

2018年上半年NCRE的考试时间为3月24日至26日，每天考试时间为8：00-20：00，分批进行。

根据教育部考试中心《关于全国计算机等级考试体系调整的通知》（教试中心函〔2017〕205号）精神，自2018年3月考试起，NCRE将执行2018版考试大纲，并按新体系开考各个考试级别。

成绩与证书

NCRE考试成绩由教育部考试中心统一组织评定。教育部考试中心将以等第形式公布考试结果，考试成绩等第共分优秀、良好、及格、不及格四等；90－100分为优秀、80－89分为良好、60－79分为及格、0－59分为不及格。

教育部考试中心统一设计、印制、颁发《全国计算机等级考试合格证书》。考试成绩优秀者，在合格证书上注明“优秀”字样；考试成绩良好者，在合格证书上注明“良好”字样；考试成绩及格者，在合格证书上注明“合格”字样。合格证书全国通用，可作为人员择业、人才流动的计算机应用知识与能力水平的证明，可供用人部门录用和考核工作人员时参考。合格证书的真实性、有效性可向教育部考试中心查询。

考生如对考试成绩、合格证书有疑问，可向考点提出复查或更换申请，由市招生考试部门汇总后上报我院，其中成绩复查考生应在考试成绩下发5个工作日内，向所在考点提出书面申请，逾期不予受理。合格证书更换各市应在考试结束之日起2个月内上报，逾期不予受理。

根据教育部考试中心有关规定，我院不受理各考点关于补办成绩合格证明书的申请，如需补办合格证明书可登陆中国教育考试网（http://www.neea.edu.cn/），按有关指引进行补办申请。补办的合格证明书由教育部考试中心直接寄给申请人。

成绩查询方式

1.登陆中国教育考试网（http://www.neea.edu.cn/）查询。

2.关注广东省教育考试院官方微信号gdsksy查询。

3.登陆广东教育考试服务网（http://www.eesc.com.cn/）查询。

4.拨打电话96040查询。

教育部考试中心已开通证书直邮服务，考生可登陆中国教育考试网（http://www.neea.edu.cn/）进行申请。

（广东省教育考试院）