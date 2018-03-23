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内地单身青年婚恋观引热议 专家建言理性“学会爱”

2018-03-23 10:16 来源：中国新闻网
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　　近日，“中国2亿单身青年”话题登上微博热搜榜，继2017年中国官方印发《中长期青年发展规划(2016-2025年)》后，“单身青年”“单身狗”“单身贵族”等热词再度成为内地网友讨论的话题。

　　据国家统计局2016年数据显示，内地适婚单身青年数量已高达2亿，其中“85后”“90后”是两亿单身青年群体的主力军。

　　“单身青年数量庞大、选择不婚恋等问题在学界早有关注。”甘肃农业大学马克思主义学院副教授、心理咨询师田芳22日接受中新网记者采访称，随着社会发展，该现象早就存在，近年由于政府日益关注，“单身青年”引发社会共鸣。

　　“‘2亿’并非一个小数字。”田芳表示，如果青年人不婚恋成为“潮流”，国家人口数量、生产力和社会发展等都将受影响。

　　中新网记者梳理发现，“结婚彩礼高、崇尚自由主义、养育下一代压力大”等都成为内地青年选择单身的原因。23岁的王子舆是甘肃兰州西北师范大学的一名学生，考虑到房、车、存款及高薪工作等重重压力，王子舆决定不婚不恋。

　　无独有偶，28岁的农民工王贵和王子舆遇到相似的问题。王贵生于甘肃天水清水县樊夏村，经家人朋友介绍，王贵已相亲4次，但渴望“先立业，再成家”的他选择暂时不婚恋。“单身青年”不婚恋一度成为当下趋势。

　　单身青年数量庞大。对此，田芳分析，青年人不想恋爱存在主客观原因。客观上，随着“共享经济”、信息时代的来临，在全球一体化背景下，文化多元融合，青年人选择幸福生活的方式多种多样，如旅游、读书、健身等，人们不一定需要婚恋关系来填充精神生活。其次，在重重生存竞争压力下，年轻人需要花费大量时间提升和充实自己，“学习、工作、娱乐等占用青年人大部分的时间和精力，恋爱的时间就少之又少。”

　　主观上，内地年轻人自幼缺少婚恋教育，缺乏互相沟通、亲密相处的能力。田芳称，由于个性、认知和情绪等层面的不成熟，在恋爱过程中，青年人很难体会到恋爱的快乐。“恋爱还不如不恋爱来的快乐，就促使更多人选择单身。”

　　与人交流，是人类最重要的一种感情和生活方式。对此，田芳建议，相关社会组织能多举办一些“面对面”的交流活动，以快乐的方式促进年轻人的沟通。其次，要加强年轻人的婚恋教育，多角度呈现婚恋幸福的状况，让年轻人不再恐慌。

编辑： 唐巧燕
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