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70岁农民牵头成立诗社 让村民远离酒场、牌场

2018-03-23 10:16 来源：大河报网络版
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　　这两年，在偃师市高龙镇活跃着一个农民诗社，成立诗社后陆续吸纳有诗歌、书画、剪纸、歌舞等文化爱好者。“我们大部分是农民，诗歌都是些田间地头、生活场景的创作。”72岁的高龙文化诗社社长左永生说，虽然没啥文化，但我们愿意把生活过成“诗歌”。

　　70岁农民牵头成立诗社

　　3月21日下午，记者见到高龙文化诗社社长左永生时，看着他脸色红润、走路健步如飞，手里拿着手提袋，“这都是会员们投来的诗歌稿件，正准备交流学习呢”。

　　据左永生笑着说，他今年已经72岁了，是诗社年纪最大的，几乎每天都跟大家交流诗歌，“每天心里都高兴，其他人都看不出我已经70多岁了”。

　　72岁高龄的农民，怎么会是偃师市小有名气高龙文化诗社社长呢？左永生介绍说，他从小就喜欢读些小说，散文之类的文章，上到初中后自己尝试写诗歌、散文，作品也零星地发表在报纸上，“那个时候觉得自己的诗歌还是能被认可的”。

　　据左永生说，其间由于一直在家务农，诗歌创作中断了，但自己有时间都会到高龙镇文化站投稿学习。2016年5月份左右，高龙镇原文化站站长魏应超(已退休)找到他说，既然喜欢诗歌创作，不如成立一个诗社吧。

　　“当年我已经70岁了，一个农民想要成立诗社感觉不可思议。”左永生说，在魏应超的支持下，他还是找了身边有诗歌喜好的农民，成立了高龙文化诗社，“刚开始也就7个人，虽然名字是诗社，但吸纳的会员都是爱好广泛，有的喜欢书画、有的喜欢剪纸、有的喜欢歌舞”。

　　虽然都是农民，但高中毕业的秦俊霞对电脑感兴趣，做起了诗社美编制作；电工姬万通负责QQ群和微信群管理。“成立诗社后，我们规定会员创作内容不限，但必须要传递社会正能量。”左永生说，每逢中国传统节日或者国家有大型会议，他们就会开展主题诗歌创作，并进行采风活动交流学习，这样可以让会员获取灵感，进一步活跃群众文化生活。

　　两年发展会员270多人，田间地头作品多

　　“悠悠小草露珠粘旭日暖阳吐笑脸春风拂过频招手装扮大地绿人间”这首诗就是高龙文化诗社秘书长武建玉在早上跑步时候，看到路边小草上的露珠有感而发的。

　　据左永生介绍说，由于他们吸纳会员范围比较广泛，“没想到在2年时间里，已经发展到了270多人”，有的是洛阳市其他县区的，有的则是河北、甘肃、陕西等外省市的，“会员有退休教师，有退休工人，但主要的会员都是高龙镇当地的农民”

　　随着高龙文化诗社会员的不断壮大，且有部分会员是外省市的，为方便大家交流学习，左永生专门拉了一个微信群，“这样大家能及时把诗歌发到群里。”左永生说，早上下地干活途中、黄昏回家途中，有感而发写出的诗歌，都可以发到群里供大家阅读，“现在我们约定每个月5日都回到镇文化站碰头，拿出一个月写出的诗歌，当面讨论交流，对于优秀的作品，年底还会集中整理统一发给会员”。

　　做饭的时候可以写首诗、帮忙照看小孩子的时候可以写诗、看到家里的花开了还可以写诗，他们做出的诗歌或许就是生活中的某个场景。仅左永生一个人，目前已经创作了300余首诗歌。

编辑： 唐巧燕
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