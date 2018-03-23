“减负”需提升整个社会的“教育素养”

今年两会，“减负”被正式写入政府工作报告。这标志着，中小学生课外负担重问题将成为政府下大力气解决的重点问题。

今年两会，“减负”被正式写入政府工作报告。这标志着，中小学生课外负担重问题将成为政府下大力气解决的重点问题。

“减负”是个老问题，是教育的顽疾、痼疾，长期以来没有得到有效根治，是因为其成因复杂。而越是复杂，就越需要仔细分析，牵住“牛鼻子”。

首先，从政府的角度来看，教育资源，尤其是优质教育资源仍然供不应求是重要原因，校际之间、城乡之间、地区之间还不够均衡，父母让孩子“上好学”的强烈愿望与教育发展“不平衡”、“好学校”供给“不充分”的矛盾，使受教育的美好愿望，异化为了“不能输在起跑线上”的教育焦虑，纷纷将孩子送到县城、大城市的学校中去，导致了大班额的发生。同时，社会上的用人观和分配制度不合理也是重要原因。单位招聘有学历门槛，很多单位在招聘时明确要求博士生、硕士生，甚至限定学校的排名和档次；不同学历、不同背景的收入差距过大，这都在一定程度上助推了父母们的教育焦虑。

从社会层面来看，公众教育素养的相对缺乏也是重要原因。什么是好的教育？是为了考取一个好的分数，上一所好的学校，还是为了让人的发展更完善、更幸福，更好地成为他自己？当这些问题没有看清楚、想明白的时候，教育的过程就容易被异化，异化为流水线式的工业化生产，异化为用“邻居家”的孩子来评价自己的孩子的盲从。因此，提升整个社会，尤其是父母的“教育素养”，是当下最迫切的工作之一。

当然，学校评价缺乏科学有效的标准，很多学校依然将关注点放在分数上、作业上、搞训练上，校外的培训和补习机构又没有摆正自身定位，未能做到和学校差异化发展，未能充分发挥素质教育和满足学生个性化需求的需要。这都是导致学生负担过重的重要原因。

找到原因，就要对症施治，系统推进。一方面，要强化义务教育均衡发展，提升优质教育资源的覆盖，按照政府工作报告提出的“发展公平而有质量的教育”方向去努力；另一方面，要引导包括学校、校外辅导机构在内的多元教育主体定位清晰、相互补充、错位发展，有机结合，最终形成一个好的教育生态，充分满足学生的个性化和差异性需求。每一位老师、每一位家长也都能在承认孩子差异性和多样性的基础上，鼓励孩子成为“最好的自己”，鼓励孩子将自身价值和潜能充分挖掘，做到“真正发现孩子”。

我们相信，随着整个社会教育素养的提升，随着人工智能等科学技术在教育中的应用，随着新的教育生态和学校形态的出现，在各方共同努力下，“减负”的目标就能实现，幸福完整的教育生活也将成为现实。