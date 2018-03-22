南方网 要闻 网评 经济 专题 汽车 文娱 时尚 IT 英文 更多
推荐 社会 广东政要 南方快报 理论 直播 问政 岭南文化 财经 法治 科技 南方视频 房产 自贸区 旅游 健康 粤信用 教育 体育 动漫 广东志愿 电影 H5工场 招标投标
EN [退出]

南方网帐号登录

× 没有帐号？极速注册
看不清？
南方网> 教育>国内教育新闻

又到跳槽季 主动跳槽和被动离职待遇不同

2018-03-22 09:19 来源：北京晚报
字号减小 字号增大

　　人力资源市场常说“金三银四”，眼下正是跳槽的好时机。离职有两类方式，一种是自己主动辞职，一种是被动离开。虽然最终的结果都是离开了原工作单位，但结果和影响可是不一样的。职场人需要注意这里面的道道，以免在换工作时吃了大亏。

　　主动离职和被动离职究竟差在哪里呢？其实主要就是差在钱上。需要注意的是，这里所说的被动离职并不是说因为员工本人违反了相关规定而被解雇，而是指因公司原因导致了劳动者利益受损，从而提出离职。

　　专家介绍，按照我国《劳动合同法》的规定，如果是员工自己在劳动合同期未满时主动提出离职，不管是什么原因，公司也是不需要支付补偿金的。可如果是公司存在过错，员工“迫不得已”提出解除劳动合同，这时就可以依法申请一笔补偿金。这些情形包括未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；未及时足额支付劳动报酬的；未依法为劳动者缴纳社会保险费的；用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的；以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的。此外，用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。

　　而补偿金应该如何计算呢？根据《劳动合同法》第四十七条规定：经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。这里所说的“月工资”是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资。不过如果这名劳动者的工资非常高的话，比如像那些年薪百万的公司高管，就不能这么算补偿金了。法律规定，月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。(记者 代丽丽)

编辑： 唐巧燕
相关新闻
国内教育新闻

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言，还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明

新闻排行
全国人大会议广东代表团返粤 代表称将尽快…
国家监察法表决通过在广东纪检监察干部中…
省财政厅、教育厅联合印发《广东省城乡义…
我省党员干部群众热议习近平主席重要讲话…
人脸识别+后置双摄 荣耀畅玩7C官方图赏_手…
广东今年底前全面建立湖长制 四级双总河长…
治愈乙肝是世界难题，但医生仅用8个月就治…
在粤全国人大代表：为实现“四个走在全国…
财政部：力争年内完成个人所得税法（修订…
国内多地出台无人车路测政策 明确发生事故…
推荐

收入涨，费用降，生活将有大变化！

定了！党中央机构将有这些调整！

每人每年补贴上千元！广东这些学校有钱领啦！

重磅！教育部：全面取消体育特长生等高考加分项目

春分，昼夜平分！送你一份健康指南！

微信
 QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235