农林高校教学科研用地短缺成瓶颈 城中田带来双重难题

为了破解教学科研用地缺口对办学造成的严重制约，河南农业大学曾多方着手，尝试过以购地、租地等方式满足教学科研需求，但是遇到许多无法克服的现实困难。他们发现，这是一条靠自身力量几乎无法走通的路。

一方面是严峻的环保问题，一方面是急迫的科研教学问题。“这让我们感到十分棘手！”

为了破解教学科研用地缺口对办学造成的严重制约，河南农业大学曾多方着手，尝试过以购地、租地等方式满足教学科研需求，但是遇到许多无法克服的现实困难。他们发现，这是一条靠自身力量几乎无法走通的路。

“城中田”带来环保和教学双重难题

在郑州市中心城区东风路，有一块占地70亩的畜牧站，是河南农业大学的学校教学试验基地。

在这块土地上，河南农业大学先后承担了70余项国家及省部级科研项目，产出了1项国家技术发明奖、2项国家教学成果奖等重大成果。已经成为重要的教学、科研基地和技术推广平台。

“1981年始建时，这里还是郑州市北部的郊区。但随着城市化进程的急速推进，现在已经成为闹市区，周围还分布着医院、学校和社区。”畜牧站一位负责人说，这些都是后来陆续建设的。在这种情况下，畜牧站的环保问题显得越发突出，每年接到群众、媒体和政府部门的诸多投诉、曝光和整改限令。学校疲于应对，不止一次地想通过换址搬迁来解决这一难题。

河南农业大学还有一块500亩的教学科研用地，上世纪90年代购置时，同样地处郑州远郊。目前也已经被城市的高楼大厦包围，不仅不再合适教学科研，而且成为城市建设科学规划的障碍，影响城镇化进程，频频被城建单位规划为市政道路等其他公共设施用地。

一边是环保，一边是科研教学，这个两难问题正在困绕着各大农林高校。河南农业大学的负责人坦言，一方面，购地方式已经无法实现。根据国务院1998年颁布、1999年施行《基本农田保护条例》(国务院令第257号)规定，农业科研、教学实验田应当划入基本农田保护区。该条例同时规定，对买卖或者以其他形式非法转让基本农田的，依照《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国土地管理法实施条例》的有关规定，从重给予处罚。这一规定为农业高校通过购买土地建设教学实习、科研试验基地设置了无法触碰的高压线。2014年，河南农业大学以牵头河南粮食作物协同创新中心入选国家首批“2011计划”为契机，为完成该中心基地建设任务、打造现代农业和粮食生产示范园区为契机，与地方政府协商合作，拟在距离学校30多公里的原阳县福宁集镇征用教学科研用地1500亩，但相关用地手续直今仍迟迟难以办理。

另一方面，河南农业大学近年来在只有570亩教学科研用地的困境下，只有通过租赁的方式解决教学实习、科研试验需求。专家教授们不得不在郑州周边及全省各地到处寻找临时租用土地。但由于地难租、租期短、面积小、不能搞基建等原因，出现了一系列的田间管理难题和材料丢失等风险，直接影响教学实习秩序，并给科研试验带来材料安全性、可靠性等诸多问题，且存在不可持续性，严重制约着农业科技人才培养和农业科技创新上层次上水平。河南农业大学知名玉米育种专家李玉玲教授曾经因为珍贵育种材料多次在临时租用土地上丢失而失声痛哭。