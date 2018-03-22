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83.5%受访家长支持推迟小学上学时间

2018-03-22 07:57 来源：中国青年报
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　　前不久，浙江省教育厅出台《关于在小学施行早上推迟上学工作的指导意见》，要求全省范围内在小学施行早上推迟上学，规定小学不得早于8：00组织学生上课，小学一二年级上午上课时间不得早于8：30，以确保小学生每天有10小时充分的睡眠时间、充裕的早餐时间、从容的上学时间。之后，黑龙江省教育厅也印发了《关于推后全省中小学生早晨到校时间的通知》。

　　上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2013名受访者进行的一项调查显示，79.6%的受访者身边有小学生因上学时间早而睡眠不充足、早餐吃不好。79.6%的受访者支持推迟小学上学时间，而受访家长的支持比例更是高达83.5%。确定小学上学时间，受访者认为最应该考虑的两个因素是学生身体发育情况（65.7%）以及学生年级和学业任务情况（62.3%）。59.1%的受访者认为推迟上学时间有利于小学生身体健康。

　　受访者中，79.9%的人是学生家长。在一线城市的占32.9%，二线城市的占43.5%，三四线城市的占19.0%，城镇或县城的占3.9%，农村的占0.8%。

　　79.6%受访者身边有小学生因上学时间早而睡眠不足

　　张浦（化名）是河南驻马店某小学三年级学生家长，她的孩子所在的学校要求学生7：30到校。平时早上6：30之前，张浦就得催孩子起床。“班上有的孩子住得远，起得更早。”张浦非常期待推迟上学时间，“工作日家长和孩子都得起大早，休息不好，小孩子吃早饭太匆忙对身体也不好。”

　　廖婷婷（化名）是辽宁沈阳小学四年级学生家长，她的孩子所在的学校早上有晨读，要求学生7：40到校。“我早上还要去上班，为了缓解时间紧张，给孩子订了校车接送，校车每天7：20到学校。”廖婷婷说，即使这样，孩子每天早晨6点多一点就得起床，她5：30就得起来给孩子做饭。“孩子每天都睡不够，早上不想起来”。

　　调查显示，79.6%的受访者身边有小学生因上学时间早而睡眠不充足、早餐吃不好。79.6%的受访者支持推迟小学上学时间，其中33.8%的受访者非常支持。交互分析发现，学生家长的支持度（83.5%）明显高于非学生家长（64.0%）。

　　“一些省份推迟上学时间，主要是考虑到学生的睡眠及身心健康、家长送孩子上学的时间、上学途中的交通问题。”西南大学教育研究院院长唐智松认为，可以在全国范围内推迟小学早晨上学时间。“不同学生家校情况不同、路上交通情况不同，上学时间不能简单地提早到一个时间点，可以规定在一个区间，比如8：00～9：00。早到者可在校内进行文体活动”。

　　唐智松还建议推迟下午放学时间，“孩子同样可以在校内进行兴趣活动。既方便家长接孩子，也能一定程度上挤压校外培训机构的空间”。

　　“小孩每天睡不好也吃不好，即便很早到校也难以很好地进入学习状态。”张浦认为，推迟上学时间有利于孩子身体成长，课堂学习效果也会更好。

　　“睡眠时间不够影响身体新陈代谢，眼睛视力也容易受损。”廖婷婷认为，如果能推迟上学时间，孩子上课没精神、打瞌睡的现象就会减少。

　　“我身边很多家长都存在没时间接送孩子或时间紧张的问题。”河北唐山某小学二年级家长王静秋对记者说，小孩子在长身体的关键阶段，睡眠质量很重要。但对于推迟上学时间，她还有顾虑。“课程安排与教学任务和大纲相匹配，如果推迟上学时间，课程任务会不会加大？孩子会不会跟不上？家长放学接孩子的时间是不是也会改变？”王静秋认为，推迟上学时间必须得考虑教学任务的合理安排，不能顾此失彼。

　　调查中，59.1%的受访者认为推迟中小学上学时间有利于学生身体健康，54.7%的受访者认为这能缓解家长早上的时间紧张，53.0%的受访者认为能让学生上课时精力更加充沛。不过，也有31.4%的受访者担心会导致必要的课业任务不能得到合理安排，28.6%的受访者担心家长可能难以协调送孩子上学和上班的时间，18.8%的受访者担心会增加学校的管理难度。

编辑： 唐巧燕
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