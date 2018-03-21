2018考研复试导师最常问的4个问题

考研国家分数线公布，随之而来的是考研复试。那么复试考什么？怎么准备？你都知道么？跟小编一起来看看吧！

考研国家分数线公布，随之而来的是考研复试。那么复试考什么？怎么准备？你都知道么？跟小编一起来看看吧！

1、复试从哪几方面做准备?

勤动手上网搜查一些复试的诀窍信息，英语口语、听力、专业课、综合面试都需要准备，准备的东西比较多，网上有一些常问问题，至少这些先准备好。

2、除了复习复试专业知识方面的东西以外，还需要做些什么?

专业知识的准备不仅仅是专业书籍的准备，还要有专业文献方面的储备。因为在复试的时候不仅会问到一些与专业相关的问题，还会问到社会热点问题，这就需要你关注时事，关注热点新闻。

3、招生目录上并没有写任何复试内容，我该怎么准备?

一般院校专业在公布分数线后会公布复试相关事宜。如果在招生信息上没有体现复试内容，可以通过其他渠道了解。准备内容的话可以从以下几方面着手：专业课初试考察的范围、往年专业试卷、命题教师的重要著述和研究方向、本年度的相关时事内容以及专业热点等等。

4、怎样在一个多月的时间里准备好复试的两门课?

复试的准备，英语如果报考院校专业没有特殊要求的话一般为面试，考查口语和听力能力，在准备英语复试的时候可以着重在这两方面进行准备，比如准备英语的自我介绍和常考问题等等。在时间分配上还要结合自己的水平和特点，建议侧重专业课复试的准备，因为专业课复试是由报考专业的导师担任考官，而英语复试相对难度较低。