低龄留学持续“升温”？多位发展需构建全球视野

根据教育部公布的数据，2016年我国出国留学人员总数为54.45万人，其中自费留学多达49.82万人。计划本科出国留学的学生大多会选择在国内公办高中国际班或者民办国际学校完成高中阶段学习。

根据教育部公布的数据，2016年我国出国留学人员总数为54.45万人，其中自费留学多达49.82万人。计划本科出国留学的学生大多会选择在国内公办高中国际班或者民办国际学校完成高中阶段学习。

2017年，我国留学总人数持续增加，其中低龄留学人数也持续增加。根据美国国务院的门户开放报告，截止到2017年，到美留学的本科生及高中生已经超过研究生。不少家长选择在初高中甚至小学就把孩子送出国读书，一方面是为了规避高考升学带来的压力，另一方面也是希望孩子尽早接受国际化教育。

伴随着低龄留学热潮，海外高中以及国际学校纷纷抛出橄榄枝。注重培养自主学习能力的美国私立中学在最近几年逐渐得到国内的认可。在近日智课北京新中关学习中心举办的美国私立高中招生官媒体见面会上，来自美国班克罗夫特学院、科德中学、中央天主教高中和诺特丹天主教高中的代表，与到场媒体共话美国高中留学问题。孩子到美国读高中，在日后申请当地大学会有一定的优势。其根本，更在于孩子自身的提高。当接受教育时，孩子提升的是独立思考和沟通能力。出国读书会帮助学生获得多元文化的体验，这种体验可以帮助一个人形成立体的人格和独特的竞争力。

在低龄化国际教育兴起的今天，出国读书已深入国内更多的家庭。在选择留学国家时，家长也有了更多的选择。除美、英、加、澳等传统的留学国，德国、意大利等国家也日益受到青睐，地处新加坡的国际学校，更是成为国内中产家庭的首选。记者从近日新加坡管理学院举办的招生说明会上了解到，学校面向中国中学生的选拔考试将于5月进行，学校新增国际通用的A Level课程，并且面向所有年级的申请者提供5个奖学金名额。据了解，该校的课程侧重科学、技术、工程和数学以及人文科学等领域的应用学习。

无论是在哪里就读，教育的目的从来没有改变，取得成功的条件也没有改变，教育树人，勤奋立人。低龄留学有利于锻炼孩子的独立性，提高适应社会的能力，培养学生的全球视野，但若难以融入国外生活反而会对其成长带来不利影响。

出国留学，知识和语言的准备是必要的，心理上的准备更是必不可少的。孩子低龄留学，到另一个国家去独自生活和学习，会碰到很大的压力，只有可以接受失败并且从失败过程中去学习、反思、调整，才能做得越来越好。是否选择让孩子低龄留学，父母与学子应全面分析利弊得失，进行理性思考。