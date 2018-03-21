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山东一高校餐厅现“打油诗菜谱” 15行组诗皆出自经理之手

2018-03-21 09:39 来源：中国青年网
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　　“咖喱凝香落玉盘，渝味飘香米线牵。川味水煮味奇妙，铁板爆烧秀味道……”近日，一组描绘食堂饭菜的十五行打油诗在中国石油大学（华东）学生们的朋友圈里火了起来。记者了解到，这组诗出自该校餐厅经理赵杰成之手，就悬挂在该食堂的门口，来就餐的学生表示：“别人家的食堂这回终于成了自己家的食堂！”

　　“食堂从开业到现在有六年了，进门的地方一直只有两块大玻璃，怪单调的。”赵杰成表示写这组打油诗也并非心血来潮，他一直负责餐厅文化、新闻宣传等工作，从去年三月份刚刚接管餐厅，就想着给餐厅弄点新花样，“大学的食堂不仅要给学生提供饭菜，也要向学生们输出文化。”

　　虽然写诗是赵杰成的一个爱好，但是整整十五行的组诗对他来说还是一个不小的挑战，“不但要符合诗的要求，更重要的是把菜的特点写出来，这回可真是切切实实地感受到了‘书到用时方恨少’。”尽管如此，赵杰成还是一字一句的斟酌更改，“做出来的那一刻满满的全是成就感”。

　　赵杰成的努力也收到了学生们的一致点赞，学生们纷纷向记者表示，“打油诗菜谱”发到朋友圈后引发热烈反响，不少网友羡慕地称“别人家的食堂”“大隐隐于食堂”。

　　近年来，大学食堂总是被吐槽环境不好、饭菜不香，去小吃街、点外卖成立大部分学生的选择，但在外面就餐除了价钱较高外安全也很难保证，如何让学生食堂重新成为学生就餐的首选，成了许多大学食堂经理和学校后勤部门头疼的问题。

　　“学生来食堂就餐不仅是为了吃饱肚子，还要给他们带来良好的精神体验。”赵成杰表示，学生食堂在建设的时候必须要有文化底蕴，“中国文化博大精深，饮食文化是其重要一环，我们面向的是大学的师生，更要加强文化建设。”他介绍说，目前餐厅的LED标语、几个进门的地方，东南角楼梯处，以及二楼都添上了很多有文化色彩的标语、图案以及赵杰成写的诗。

　　“能用四百二十个方块字把食物写得这样诱人，真的很厉害。”该校汉语言文学专业2017级本科生王榕向记者表达自己激动地心情，“在石大这样一个工科色彩强烈的学校里，这样的人文气息特别重要。”

　　该校安全工程专业2015级本科生郭家正虽是理科生，但对于这样的标语也竖起了大拇指，表示点赞。“在重工风气盛的石大里，能有这么一篇可谓文气十足的‘食堂宣言’让学生除了能看到食物的特点，还能感受到中国的饮食的文化，真是把学习融入到了我们的日常。”

　　“能用四百二十个方块字把食物写得这样诱人，真的很厉害。”该校能源与动力工程专业2016级程仁浩感慨说：“真的是感受到了食堂为我们的服务的心，‘会写诗的食堂’也一定会成为学校里的一道风景线。”

　　对于学生的赞美，赵杰成感到很意外也很幸运。他表示，大学生们来自全国各地，饭菜难免众口难调，但学生们对菜色的理解和期待将成为他们前进的动力。“我们所做的一切都是为了服务同学们，希望食堂可以早日成为学生就餐的首选。”

编辑： 唐巧燕
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