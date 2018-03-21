东莞课外培训遍地开花 无证办学超纲教学现象普遍

羊城晚报记者连日来走访东莞市校外培训机构市场发现，无证办学、超纲教学、提前教学、强化应试、中小学教师校外兼职等不良现象均有存在。

春季学期伊始，教育部等四部门就联合印发《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》。专项治理行动主要聚焦三个方面的任务：治理无资质和有安全隐患的培训机构、治理数学语文等学科类超纲教超前学等“应试”培训行为、治理学校和教师中存在的不良教育教学行为。

不过，羊城晚报记者连日来走访东莞市校外培训机构市场发现，无证办学、超纲教学、提前教学、强化应试、中小学教师校外兼职等不良现象均有存在。

补课市场多热？ 成不少中小学生“必修课”

3月17日是周六，位于东莞市东城街道旗峰路的国泰大厦内迎来了不少中小学生来这里补课。记者粗略数了下，这栋大厦内聚集的各类校外培训机构不下十家。记者以家长身份走进一家培训机构咨询得知，周末来该机构补习的约有一百名中小学生，主要是小学六年级、初二初三和高中的学生。“有很多学生一上都是好几年，有的从小学六年级开始一直到高中都在我们这里上课，有初三和高三学生会和学校请假，周末来我们这里上课。”该培训机构相关工作人员告知，他们的课程形式有两种，一种是一个老师对四五名学生，收费两个小时两百多元，一种是一对一，收费为两小时四百多元，小学、初中、高中生价格也有所不同。

另一家专做“一对一”的培训机构相关工作人员则告知，小学四五年级学生收费为两小时300—330元，小学六年级学生收费为两小时360元，初中生收费为两小时400—500元之间，高中生收费则为两小时600元以上。记者注意到，该机构被分隔成多间两三个平方米的小教室，培训学生人数也不少，以初中生和高中生为主。

东莞一大型校外培训机构的相关负责人则告诉记者，该机构在东莞十多个办学点的学生人数超过3000人。

据记者了解，东莞校外培训市场上，一对一的收费最高已经达到两小时1000元。针对小学五六年级学生的“小升初”的培训，培训市场上的价格一年也要近两万元。