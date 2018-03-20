最严整治培训机构：“学而思”“新东方”等被限期整改

2月底，教育部办公厅等四部门联合印发了《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》（下称《通知》），将对校外培训机构开展全面摸底排查。此次对校外培训的整顿，被外界称为“史上最严整治”。《通知》对业界带来的影响已经开始显现。

“周一这里不上班，我们在这里做装修。”3月19日，上游新闻记者（全国爆料热线：M17702387875@163.com）在位于西安西电科技园D座4层的学而思西安培训中心看到，空荡荡的楼层里只有两个工人在工作。

根据3月18日西安市教育对外公布的《西安市规范民办非学历文化教育机构首轮督查结果》，学而思西安培训中心被限期60天整改。

“3月10日至12日，西安市市级督查组对城六区范围内民办非学历文化教育培训机构和无证非法办学行为专项督查情况，共随机督查培训机构154家、下发整改通知书134份。”西安市教育局通报称在不合格的134家中，近期已完成整改的有71家，限期整改的有19家，停止招生的有10家，停止办学的有34家。各区县均做到了在三天之内对存在问题的教育机构迅速查处，跟踪督办。

2月底，教育部办公厅等四部门联合印发了《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》（下称《通知》），将对校外培训机构开展全面摸底排查。此次对校外培训的整顿，被外界称为“史上最严整治”。《通知》对业界带来的影响已经开始显现。

两家“培训龙头”被限期整改

“我们正在整改，不方便出入。”3月19日下午，记者来到位于西安交通大学附属中学附近的新东方教育，被门口巡逻的保安拦在了门外。

据西安教育局公布的督查结果，除此上述学而思西安培训中心之外，位于西安市友谊西路千叶华园的西安碑林学而思教育培训中心（千叶华园校区）、位于西安交大街的西安新东方教育（交大）校区亦被限期15天整改。

学而思（现好未来）官网资料显示，北京世纪好未来教育科技有限公司（以下称“好未来”），创建于2003年，业务主要集中在0－24岁的教育领域。2010年10月20日，学而思（现好未来）在美国纽交所正式挂牌交易，成为国内首家在美上市的中小学教育机构。目前，该公司的市值已经超过1000亿元，预计2017年营业收入达到110亿元，净利润近12亿元。

而新东方教育科技集团由1993年11月16日成立的北京新东方学校发展壮大而来，是一家大型综合性教育科技集团。公司于2006年9月7日在纽约证券交易所正式挂牌上市，成为我国首家在海外上市的教育科技企业。

“西安科创园是学而思在西安的重点中心，除了有培训中心，还有线上的网校。”一位多年在西安从事教育培训的人士告诉记者，“教育机构里学而思、新东方都是排名第一第二的企业。”

“截至2015年7月，西安分校共有9个服务中心教学点，教学对象从幼升小到高二年级。其中10%的教师来自清华、北大，90%的教师来自985、211重点院校。”据记者了解，目前，学而思在全国36个城市设有分支机构，其中学而思培优在西安设有9家分支机构，其之前对外介绍资料显示“西安学而思目前所授课程涵盖小学奥数、英语，初中数学、物理、化学、英语等”。

《通知》下发后，3月16日，好未来宣布推出“学而思830计划”，学而思全国分校课程将在晚8：30前结束，此政策将于7月其全面实施，并表示“不参加没有经过教育主管部门审批的竞赛，严格遵守上级主管部门的各项制度，避免‘超纲’、‘超前’，用科技推进新时代的教育减负”。此外，学而思将调整上课时长，减少线下授课时长，将部分内容和学科调整为在线授课。

学而思表示，除了授课结束时间提前至晚8：30，学而思对上课时长也进行了调整。从2018年7月开始，三至六年级语文、数学及英语学科的“优秀体系课程”授课时间将由2小时35分钟调整为2小时30分钟。同时，学而思在线课程时长由原有45分钟增至60分钟。

据了解，在“学而思830计划”推出前，学而思上海分校已对课程时长、教学内容等进行了调整。这是上海培训机构中，最早将授课时间调整到晚8:30的机构。3月14日，学而思北京学校也发布公告，宣布为了响应政府号召，将最晚下课时间提前到8：30，从2018年暑假开始执行。