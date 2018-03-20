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最新！符合这些条件就能上广州公办小学！

2018-03-20 10:26 来源：南方日报
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时间进入三月末，家长和学生对升学招生的关注度也在不断升温。

无论是本地户籍还是外地户籍，都有很多方式可以让孩子在广州入读公办小学。今天上学君就和大家盘点一下，入读公办小学的N种常见途径。

1、地段生

父（母）具有广州市户口，在广州具有合法房产，实际居住且人户一致，可以享受地段生待遇，入读学区段对口小学。

好地段对应好学位，这也是为什么学位房的价格总是那么高的原因。我们也可以看到，因为好地段集聚了更多的人，华阳小学、华景小学等一些学校为了满足义务教育就近入学的需求，也就慢慢成为“巨无霸”小学啦。

地段生家长要关注的是，目前各校正在开展的升学摸查。摸查主要是在去年的招生地段范围内进行，摸查方式主要有3种，一是家长带资料到学校进行摸查登记，二是学校核对公安户籍资料信息自行摸查，三是学校上门摸查。因为每个学校的摸查时间不同，家长可关注学校官网或者校门口张贴的公告。

不过，摸查只是学校为了解入学地段生情况开展的资料搜集，所以错过了摸查也没关系，对应地段还待招生政策文件正式公布后确定。

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编辑： 唐巧燕
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