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高级IT工程师返乡跨界创业七年再读农业博士

2018-03-20 10:08 来源：中国青年报
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　　37岁的覃贞旺眼前最重要的事情是学习英语，他要为自己4月开始的一趟欧洲之旅做好充分的语言准备。

　　这趟旅行不是去看布鲁塞尔的历史风情，也不是去寻爱沙尼亚的建筑人文。对覃贞旺来说，这是他生命中的最重要一次境外之旅：他入选了中国第一批“中欧青年农业实用人才能力建设项目”，将和10余名中国青年去欧洲当农业“学员”。半个月的时间里，他们将就当前农业发展的最前沿领域与欧洲的青年交流学习。

　　7年前，来自中国最南方海南岛的覃贞旺还是“漂”在北京的一名外企IT高级工程师。7年时间里，覃贞旺返乡创业开旅馆，电商平台卖水果，租地种百香果，考取中国农科院博士，直到现在代表国家的优秀青年去欧洲开展农业交流。

　　一次又一次的跨界创业，带给覃贞旺的是一次又一次的巨大挑战，但他从未想过放弃。现在的覃贞旺在朋友们眼中已然修成了“正果”：覃贞旺会用自己掌握的知识，在中国智慧农业的未来道路上作出更有价值的努力。

　　“北漂”青年返乡创业寻自由

　　覃贞旺是土生土长在海口市东山镇农村一个穷苦家庭的80后，他似乎天生便有着一种“穷人孩子早当家”的劲头。从小学到研究生，覃贞旺基本包揽了班里的各种奖学金，并以此为生活来源之一。

　　考入北京航空航天大学电子信息工程专业后，他就骑着二手破单车去做家教、帮别人编程……18岁的覃贞旺早早当起了家，他不仅养活了自己，还能给弟妹寄学费与生活费。

　　硕士毕业后，覃贞旺留京进入知名外企当IT工程师，并成了家。这个贫苦家庭出来的海南小伙子，一路打拼，成为村里人羡慕的京城白领。

　　但覃贞旺希望能有一个自由自在、无拘无束的生活状态。2011年，覃贞旺带着妻子“逃离北上广”，回到三亚接手经营以接待外国背包客为主的蓝天国际青年旅舍。在三亚，覃贞旺夫妇与来自世界各国的游客，享受着北京所没有的独特气候与浪漫气息，感受着他在大学里无法体会到的青春生活。

　　“经营青年旅舍不可能发财，做这个项目完全是为了追求自由自在无拘无束的生活状态。”第一次跨界创业的覃贞旺坦言，当年自己接手青年旅舍的时间不长，但是已经从中感受到了这个工作的诸多乐趣，能够从来自世界各地的游客身上看到很多有意思的经历。

　　那时的覃贞旺始终把自己也当成一名游客，除了组织各种派对与客人喝酒聊天外，还经常向客人推荐一些特别的旅游线路，与客人一道开着摩托车，深入更为原生态的海南中线，骑行进五指山的乡间小道上，体验当地的黎苗文化。

　　当时返乡创业在海南并不少见，“国际旅游岛”建设起步之后，有一大批人从全国各地回到海南，家庭旅馆、餐饮酒店等行业最多。一两年下来，覃贞旺经营的国际青年旅舍生意越来越好，但出身高级IT工程师的他还是觉得自己应该做点儿更有技术含量的事情。

编辑： 唐巧燕
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