中国美院校考最后一轮阅卷 4月中旬可查成绩

最后一轮阅卷在象山校区2个阅卷点同时进行，4万张考生作品从23万张画中脱颖而出，进入“终极PK”。这些考卷铺满了两个体育馆，150余位评审专家拿着竹竿选了一整天。

中国美术学院2018年本科招生进入最后的评卷环节。最后一轮阅卷在象山校区2个阅卷点同时进行，4万张考生作品从23万张画中脱颖而出，进入“终极PK”。这些考卷铺满了两个体育馆，150余位评审专家拿着竹竿选了一整天。

今年仍延续往年三段式的评审模式，预计到四月中旬可查成绩。

美院主考官提醒

提高综合实力是硬道理

2018年中国美术学院招生考试共设杭州、郑州、成都、深圳4个考点，全国共有7.8万余人次报考，较去年增长20%，最终将录取1621名考生（含面向浙江省招收“三位一体”综合评价本科生115名）。

昨天进行的是最后一轮阅卷环节，共有4万余张试卷进入终评。“与往年相比，今年考卷总体水平稳中有升，考生的应变能力、综合素质有所提升。”本次阅卷场的主评委、中国美术学院党委副书记刘正告诉记者，“今年参加校考的考生人次创下了历史纪录，竞争非常激烈。我们在阅卷过程中发现，00后考生有更强的适应力。他们在考前的培训中，也越来越注重综合能力的训练，而不是机械的应试培训。”

美院校考的考题，依然秉承了其“变幻莫测”的风格。今年，中国画专业的考题是杜甫的《春夜喜雨》，书法篆刻专业的考生则要求根据黄庭坚和苏轼的诗进行创作，极大考验考生综合素养。而最引人注目的色彩考试，果然没有让人“失望”。前几年，主要考彩色头像，难倒了一大片考生；去年突然换成风景，很多人又叫苦不迭；等学生们一窝蜂练习风景画，今年的考题又换成了静物……此外，素描、速写的考题也是变幻莫测，从自行车、雨伞到雕塑、人物，只有你想不到，没有老师出不了的题。

面对这样的考试，考生除了提高硬实力，已没有捷径可走。

“我们变换考题不是为了为难考生，而是希望他们能改变从前那种简单的应试模式。”刘正说，“我们希望考生可以提升综合的美术能力和艺术修养。比如素描，别以为只考素描头像，石膏像、风景都是要画的。很高兴在今年的阅卷过程中，我们看到不少考生可以做到‘以不变应万变’。”

不及格考生有机会“复活”

4月中旬可查成绩

今年仍延续三段式的评审模式，评审过程共分为三轮：第一轮评卷将分出及格与不及格两大部分试卷；第二轮将及格档试卷细分为A、B、C、D四档；第三轮再组织评委老师及督导组对每一档的每份试卷进行细评后再确定最终分数。其中，今年延续“复活赛制”与两档交叉复核的评分机制，并邀请校外专业教授共同参与阅卷，确保评分公正、公平。在这种评分机制下，那些60分以下被宣判“死刑”的试卷，还有机会再打个翻身仗。

过了第一关的合格试卷进入复审，参与阅卷的老师与初评老师完全是两拨人马，他们要按“高、中、低”三档给这些合格试卷再分档。而第三轮阅卷，则是要给这些“高、中、低”三档的试卷再进行复评细分，并最终评出每张考卷的分数。每份试卷成绩出来后，还要经过两路电脑的登录，由两组人进行确认和检测。

据悉，考生预计可于4月中旬登录中国美术学院招生网查询成绩。