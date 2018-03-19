河南汝阳一高中现文艺范防早恋标语，校方：提醒学生好好学习

“中学阶段，男女交往，仅限友情；超出友情，浪费感情，害人害己。”近日，一则关于高中校园防早恋电子屏播标语的消息火爆了朋友圈，一时间，早恋话题又被推上了风口浪尖。

“中学阶段，男女交往，仅限友情；超出友情，浪费感情，害人害己。”近日，一则关于高中校园防早恋电子屏播标语的消息火爆了朋友圈，一时间，早恋话题又被推上了风口浪尖。

防早恋标语防得住早恋吗？孩子之间的友好感情真的是早恋吗？发现早恋，家长又该如何做？对此，记者进行了走访。

【事件】

网曝防早恋宣传语现身汝阳某高中校园

“汝阳某高中现文艺范儿防早恋宣传语！”近日，有网友在微博中爆料，称洛阳市汝阳县某高中为防止学生早恋，在校园内的电子宣传屏滚动播放防早恋宣传语。

记者点开视频链接看到，电子屏上播放着这样一条宣传语：“中学阶段，男女交往，仅限友情；超出友情，浪费感情，害人害己。你有什么能力给TA幸福！你有什么资本为TA承诺！‘爱’TA，就放下TA。努力学习，创造条件，提升能力，提高身价，将来才能给TA想要的一切。现在耽误TA的学习，现在扰乱TA的心情，你是在‘AITA’吗？”

有网友称，该标语播放有一个月了，临近高考，学校希望以此来引导学生专心学习。

大河报记者了解到，视频中的学校是汝阳县实验高中。对此，该学校相关负责人表示，播放防早恋宣传标语，只是一种正常教育学生的方式，提醒学生好好学习，不要为别的事情分心。