好消息！给学生减负，国家这次动真格了！

3月16日上午10时，十三届全国人大一次会议新闻中心在梅地亚中心多功能厅举行记者会。教育部部长陈宝生就“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”相关问题回答中外记者提问。

3月16日上午10时，十三届全国人大一次会议新闻中心在梅地亚中心多功能厅举行记者会。教育部部长陈宝生就“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”相关问题回答中外记者提问。

有记者提问：

近期教育部等四部门印发了《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》，引发社会的广泛关注。我们了解，国家层面已经先后发布了多个减负令，但感觉孩子负担不减反增。请问陈部长，怎么看待这个问题，怎样才能真正为我们的孩子减负？

陈宝生：

减负问题在今年“两会”引起了各方面的浓厚兴趣和高度关注，可以说“减负”是一个热词，不仅是热词，还是长期以来各方面高度关注的焦点。

对于减轻学生负担，这些年，我们已经迈出了重大的步伐，取得了一定的效果。但是，这个问题始终没有彻底解决，原因是多方面的，每一个人心里面都有一本账，都知道总体上负担为什么没减下来，都知道自己孩子的负担是谁加上去的，我想，每个家长心里清楚，每个老师心里清楚。

这里我要讲清楚一些概念，一个是什么叫负担？

我们讲的负担，减轻学生的学业负担，指的是违背教学规律和学生身心发展规律，超出教学大纲、额外增加的这一部分，我们把它叫做负担。

在这个以内的，我们把它叫做课业、学业，叫做必须付出的努力。这一点，我觉得在这儿我们应当把它区分一下。不然谁都讲负担，但是很多人讲的负担又不是同一个负担，我们要减的是这个负担。