教育部长陈宝生：今年起17个省份将启动高考改革

十三届全国人大一次会议新闻中心16日举行记者会，教育部部长陈宝生就“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”相关问题回答中外记者提问。

十三届全国人大一次会议新闻中心16日举行记者会，教育部部长陈宝生就“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”相关问题回答中外记者提问。

中国青年报、中青在线记者：从2014年启动考试招生制度改革以来，上海、浙江去年率先实行了新高考。请问陈部长，试点成果如何，还存在哪些问题？下一步推进高考改革还有什么新动作？谢谢。

陈宝生：高考招生制度改革是一个牵一发而动全身的改革，在教育综合改革中它居于龙头地位。去年上海、浙江的高考招生制度改革平稳落地，取得了成功，为其他省的改革提供了经验。要说取得的成果，表现在以下几个方面：

陈宝生：第一，牵动了高中教学改革。这个很重要。因为高考改革，招生改革，它是指挥棒，指挥棒改了，高中阶段的教学必须相应改革。所以，从上海、浙江的情况看，他们普遍采用了“走班选课”等模式。过去那种固定班次教学的模式已经得到改变，学生的自主权大了。

陈宝生：第二，推动了素质教育发展。这次高考改革之后，高中阶段对学生的考核，增加了综合素质评价这样一个内容。这是非常明显的素质教育措施。上海80%的学校都建立了创新实验室等这样一些措施。建立了1800多个学生社会实践基地，加强了素质教育方面的措施。

陈宝生：第三，在学业水平的考评方面促进改革。过去考试的门类是固定搭配的，现在不是了，是动态组合的，发生了变化。

陈宝生：第四，带来了新的挑战。试点中也面临着一些问题，比如说学生自主选课这个空间究竟多大才是合适的，因为这可以做定量分析，选择的课太多，学生选择的压力就会增大。就像我们有些同志开车，到停车场去，一个车位就抢着去停，众多的车位就不知道停在哪个车位了，要费一番思量，选择的成本就会上升。还有选修的难度系数怎么设计，这是需要考虑的，比如说简单的课程选课的人多了，难度较大的课程可能在一段时间内会影响选择的数量，而难度较大的一些课程往往都是基础性课程，是需要加强的。另外，走班上课怎么组织，对老师的工作量怎么样设定，还有学校管理怎么办，怎么样改革，都是新问题。

陈宝生：目前，上海、浙江已经在试点基础上完善了考试招生改革方案。去年，在北京、天津、山东、海南四个省市启动了高考招生制度改革，他们有效吸取了浙江和上海改革的成功经验，注意到了他们试点中新出现的一些问题。目前，教育部正在配合指导这四个省市完善高考招生制度改革方案，组织力量研究，破解面临的这些问题。此外，从今年起还有17个省份要开启改革进程。对这些省份，我们正在进行评估，我们的基本态度是实事求是、不凑数，条件达到了就批准启动，条件达不到就创造条件，达到了再上。时间服从质量，坚持质量导向、问题导向，确保考试招生制度改革取得成功。从目前的进展情况看，从试点情况看，考试招生制度改革试点是成功的，进展是健康的。(根据网络文字直播整理)