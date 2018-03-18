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幼儿园面临的安全问题有其特殊性

2018-03-18 07:36 来源：中国新闻网
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　　十三届全国人大一次会议新闻中心16日举行记者会，教育部部长陈宝生就“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”相关问题回答中外记者提问。

　　中国新闻社记者：最近几年大家对于托幼服务和学前教育非常的关注，有社会的、专家智库也提出了很多意见，《政府工作报告》也明确提出要加强对于托幼服务的全程监管，并且要加大学前教育资源的供给，请问教育部在这方面有没有一些什么具体举措，以及学前教育的立法工作现在进展如何？

　　陈宝生：学前教育是新时期中国教育发展最快的一个部分，也是当前中国教育最大的一块短板之一。现在各方面对学前教育高度关注，这里我澄清一个概念，学前教育指的是3—6岁儿童的教学，就是我们常说的幼儿园阶段的教学，指的这一部分。现在各方面对此高度关注，尤其是年轻的父母亲们，这已经成为他们最大的“烦心事”之一。教育部按照党中央、国务院的总体安排和要求，对学前教育给予了高度关注。前一段时间，我们组织进行了一场较大规模的调查研究。一个是会同国务院有关部门到十几个省区去进行调研，摸清情况。一个是组织一批专家学者进行专题研究和论证。还有一个是请驻外使领馆对所在国幼教事业的发展情况、做法、经验、问题进行调研。现在我们正在处理这三个方面得来的大量的信息，撰写调研报告，和有关部门协调，会同来制定相关政策，制定发展规划。

　　陈宝生：在调研过程中，我们的信心得到了极大的增强，受到了极大的鼓舞。我给大家简单的报一报情况。经过这一次调查，我们的感受是，经过十八大以来的发展，中国的学前教育实现了历史性跨越，取得了历史性成就，面临着历史性挑战，具体表现为：一是学前教育的服务能力有了很大提高。我们现在举办着当今世界规模最大的学前教育，2017年学前三年在园的幼儿4600万人，这是什么概念？这是一个中等人口国家的概念，是很大的数。二是普及水平和发展速度有了很大提高。2017年适龄儿童的毛入园率达到了79.6%，国务院曾经批准过一个教育改革和发展的十年规划纲要，这个纲要提出的是80%，到2020年达到80%，2017年达到79.6%。这是什么水平呢？单纯从毛入园率来看，它达到了中高收入国家的平均水平，发展速度和五年前比提高了15个百分点。三是用于幼教的投入大幅度增长。2016年我们用于幼教事业发展的投入是2800多亿元，其中财政性投入1300多亿元，总量这几年年均增长16.9%，我指的是这2800亿，财政性资金五年增长了77%，这个量是很大的。四是我们重构了中国的学前教育体系。从2016年开始，我们实施了两个学前教育三年行动计划，去年开始实施第三个行动计划。这两个行动计划下来，五六年时间，是个什么概念？我们现在的幼儿园发展到25.5万个，这就是我们现在的情况，规模庞大。

　　陈宝生：我为什么说重构了学前教育体系，我们在改革的过程中，过去公办的就是机关等办的一些幼儿园在改革过程中消失了，我们两个行动计划起步的时候，我们的幼儿园数量少的可怜，五六万起步，现在25.5万，就这么几年时间，一个完整的体系建起来了。所以，这就是历史性的跨越。但是，我们在幼儿教育发展方面面临的问题也有巨大的挑战。因为我们人口巨大，更重要的是幼儿教育发展不平衡、不充分，充分反映出我们在幼儿教育市场方面供求关系的巨大变化，人们育儿行为和观念的巨大变化，这种挑战是革命性的。有没有的问题，刚才给大家报了一个数，毛入园率79.6%，还没有完全解决。好不好的问题突出起来了。

　　陈宝生：我们现在发展学前教育既要继续解决有没有的问题，更要下大力气解决好不好的问题。因为家长们的希望，自己的孩子能够就近入园，入一个优质幼儿园，入一个便宜的幼儿园。就近、优质、便宜，而我们现有的状况是在众多的幼儿园里面，普惠性幼儿园不足，这个问题需要破解。财政保障和成本分担机制没有建立起来，这个问题需要解决。保教人员数量不足，水平不高，这个问题也需要解决。还有保教过程中，管理和安全问题也存在着诸多漏洞、薄弱环节，这也是需要破解的问题。更重要的是人们在幼儿教育方面的观念需要进一步转变。像这些问题都是我们下一步要解决的。所以今年开始我们将继续采取一些措施，来解决好学前教育问题。

　　陈宝生：首先，要实施好第三个三年行动计划，把这个计划落实好。计划确定的目标，到2020年普惠性幼儿园占比达到80%以上，毛入园率达到85%，这两个目标我们要确保实现。二是在前一段调研的基础上，加强顶层设计，制定出一个新时代既符合初级阶段基本国情，又能较好适应幼儿教育需求的发展规划，我们正在做这个事。三是继续加强对幼儿园的监管，挂牌监管，督导各级各类幼儿园提高办园质量，满足入托、入园的需求。四是加强幼儿园的安全管理。幼儿园面临的安全问题有它的特殊性，它和小学不同，和中学更不同，涉及到幼儿生活、学习的方方面面，在这些环节都要加强管理，确保孩子的安全。人防、物防、技防并举，让孩子能够安全地、快乐地在幼儿园里面生活成长。五是要综合治理小学化倾向。这个问题也是很大的事，我们现在有一些幼儿园老师是从小学老师转过去，没有学过幼儿托育，把小学的教学方法带过去了，一些家长希望孩子在幼儿园就能学一些小学的课程，所以好多幼儿园有小学化倾向。应当明确幼儿园的基本教学模式是游戏模式，不是教学模式。要综合治理小学化倾向。六是加强师资队伍建设。我们现在4600万在园幼儿，教育部总结我们自己的经验，借鉴国际经验，对教师、保育员和学生的比例有一个基本的要求，保教比大体上老师是1：15，保育员是1：30，叫做每个班“两教一保”，两个教师，一个保育员，按照我们现在的教育，220多万幼儿教师，4600万在园幼儿，这个数字来推算，我们现在要缺教师71万，缺保育员是76万。

　　陈宝生：卫计委对今后的人口预测有一个数，到2020年有431万幼儿到达入园年龄，要增加431万入园的幼儿，把这个数再换算，我们要缺29万老师，缺14万保育员。两部分加起来，大家可以算一算，我们缺100万教师，缺90万保育员，一共190万。这就是一个大帐，所以师资队伍的培训非常重要，幼师队伍的培训非常重要，保育员的培训也非常重要。这里我要说一点，努力提高幼师、保教人员的待遇，尊重他们的劳动。现在我们好多幼儿园主要指民办幼儿园，低工资、低待遇，一个幼儿老师2000块、3000块钱工资，不能安心从教、从保，幼师毕业的学生不愿到幼儿园去工作，这个问题也是必须解决的。

　　陈宝生：最后一个措施就是立法。我们正在调研，会同有关部门抓紧起草学前教育法，这个事我们要加快进度，当然它要经过法定的一定的程序，因为法律的产生它有生命周期，它有自己的程序设计，只有在时间中它才能成熟，在过程中它才能通过。这就是我们学前教育目前存在的问题和我们要采取的措施

编辑： 柯丹洁
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