加强师范教育需完善经费投入机制

今年1月，中共中央、国务院印发了《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，明确指出了长期以来“师范教育体系有所削弱，对师范院校支持不够”的问题。

“尽管中央和地方各级政府为此做了很大努力，但师范教育投入保障仍然是一个短板。”谈到师范教育投入保障，曾长期担任教育部教师工作司司长的国家民委原副部长级专职委员、中国高等教育学会副会长管培俊委员说。

管培俊认为，教师是复合型人才，师范生培养具有很强的实践性，信息时代又对教师的能力素质提出了新的要求，满足这些特殊要求对确保师范生培养质量至关重要，“因此，师范教育需要相应的投入保障机制”。

今年1月，中共中央、国务院印发了《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，明确指出了长期以来“师范教育体系有所削弱，对师范院校支持不够”的问题，要求把教师工作置于教育事业发展的重点支持战略领域，优先谋划教师工作，优先保障教师工作投入，优先满足教师队伍建设需要。为此，今年两会管培俊带来了“关于完善师范教育经费投入机制”的提案。

“首先，应该提高师范生生均拨款系数，确保教师培养的经费需求。”管培俊进一步解释说，目前中央和大部分地方政府对其所属院校普遍建立了生均拨款制度，有些省份设立了师范生差异化拨款系数。“实践证明，设立师范生生均拨款差异化系数，既不需要对投入体制做大的调整，又符合当前高等教育投入机制改革的趋势，是一种简易可行的有效机制。”管培俊说。

同时，管培俊建议，进一步加大中央财政对“国培计划”和教师教育改革重大项目的支持力度。在他看来，“国培计划”取得巨大成功，深受广大教师的欢迎，应该进一步向中西部农村、民族地区、边远贫困地区，特别是深度贫困地区倾斜。

“财政拨款要全额补足师范生低学费的差额。”对于一些地区对师范生实行低学费以吸引学生就读师范专业，但同时减少师范生培养经费的做法，管培俊建议，对于继续实行差别学费的地区，由财政拨款相应补足这部分学费差额，从而保证不因实行低学费而影响师范生培养经费，这也是支持师范教育的实际举措。

2007年起，教育部在6所直属师范类高校率先实施公费师范生政策。近年来，一些地区也在推行多种形式的公费师范生教育或师范生奖助学金政策，越来越多的优秀考生被吸引报考师范类专业。

管培俊建议，在全国40所师范大学全面推行公费师范生教育，由中央财政专项支持。与部属师范大学形成面上和布局上的有效配合。鼓励各地根据教师队伍建设的紧迫需求和长远规划，实施符合当地实际的公费师范生政策，为发展“公平而有质量的教育”源源不断地供给和储备优秀师资。

“经过若干年持续努力，师资薄弱的状况一定能够从根本上得到扭转，实现中央提出的目标，建设一支高素质专业化创新型的教师队伍，为建设教育强国提供强有力的保障。”管培俊说。