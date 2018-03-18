代表委员热议就业如何更公平更充分

5年来，我国城镇新增就业6600万人以上，13亿多人口的大国实现了比较充分就业。政府工作报告提出，着力促进就业创业，使更加公平、更加充分的就业成为我国发展的突出亮点。

就业是最大的民生。5年来，我国城镇新增就业6600万人以上，13亿多人口的大国实现了比较充分就业。政府工作报告提出，着力促进就业创业，使更加公平、更加充分的就业成为我国发展的突出亮点。面对新变化和新挑战，如何实现高质量就业，提升人民群众的获得感、幸福感，成为代表委员们关注的焦点之一。

重点要解决就业总量问题和结构性矛盾

城镇新增就业1100万人以上，城镇调查失业率5.5%以内，城镇登记失业率4.5%以内——这是我国今年发展主要预期目标之一。

“我相信这一预期目标能够实现。”江西省抚州市市长张鸿星代表表示，经济指标稳中向好，改革红利持续释放，夯实了就业基础，拓展了就业空间；我国实施就业优先战略和积极的就业政策，促进就业效果不断显现。同时，“互联网+”推动平台经济、众包经济、分享经济等创新发展，也带动不少就业。

“在抚州，新增就业人员约有30%从事‘互联网+’方面的工作。”张鸿星说。

就业形势有望保持稳定，但实现高质量就业挑战不小。代表委员们认为，重点要解决就业总量问题和结构性矛盾。

“当前和今后一个时期，我国劳动年龄人口保持在9亿以上。今年劳动力供给仍将处于高位状态，需要在城镇就业的新成长劳动力在1500万人以上。就业结构性矛盾突出，招工难和就业难并存，劳动者素质与市场需求不匹配，技术技能人才短缺矛盾日益加剧，大龄低技能劳动者就业困难。同时，技术进步、结构调整对就业的挑战日益突出。”中国劳动和社会保障科学研究院副院长莫荣委员说。

抓好高校毕业生、农民工等重点群体就业创业

今年高校毕业生将达820多万人，再创历史新高。“大量的毕业生就业，最大的挑战是结构不太合理，与市场需求不匹配，造成供求错位。解决结构性矛盾比解决总量矛盾难度更大、耗时更长。”莫荣建议，坚持把高校毕业生就业创业摆在重要位置，大力实施就业促进、创业引领和基层成长计划；加强人才需求的统计和预测，引导和深化高等教育改革，提升高等院校人才培养与市场需求之间的匹配度。

代表委员们认为，还要加快构建引导和鼓励高校毕业生到基层工作的长效机制，如多渠道开发基层岗位、完善基层人才顺畅流动机制等，确保高校毕业生“下得去、留得住、干得好、流得动”。

如何持续扩大农民工就业？四川省马边彝族自治县花间刺绣专业合作社刺绣工乔进双梅代表建议，可以通过发展“扶贫车间”、建筑业小微作业企业、农民合作社等生产经营主体，促进农民工就业创业。她说：“我们的合作社2015年成立至今，带动了周边168名绣娘实现居家就业。她们以前都是农民，好些是山区贫困户，如今年人均收入超过8000元。”

“从2015年底开始，我带队走村入户开展义务培训，目前已累计培训960多人。合作社负责回购培训期间做出的半成品。许多彝族妇女走出农田庭院，走入彝绣生产车间，在家门口就业。”乔进双梅建议，授人以鱼不如授人以渔，应大力开展对农民工的职业技能培训，提高培训针对性，使他们更好地适应社会发展需要。

持续激发创业积极性，发挥创业带动就业的倍增效应

创业是推动就业的不竭源泉。代表委员们认为，创业赶上了好时候，显示出巨大的发展活力与潜力。要鼓励创业带动就业，落实支持农民工等人员返乡下乡创业新政策，持续激发创业积极性。

“创业有带动就业的倍增效应，一个人创业可以带动若干个人就业。随着‘放管服’改革深入，创业门槛越来越低，创业群体越来越大。”张鸿星建议，进一步优化创业环境、释放改革红利，最大限度降低创业成本，提高创业成功率。“从中央到地方鼓励创业的好政策不少，现在关键是要抓好落实，让政策惠及每一个创业者。”

“农村创业面临人才缺少的现实难题，年轻人大多不愿意回农村。回来创业的年轻人又普遍面临资金不足、贷款难等问题。”江苏固城湖青松水产专业合作联社理事长邢青松代表认为，应加大信贷政策扶持力度，完善村镇银行准入条件，在防范金融风险的同时，降低创业创新贷款的门槛。

“目前仍然缺乏一个比较完善的创业支持体系。”莫荣建议，增强政策的系统性，满足创业者的个性化需求，针对不同领域的创业活动以及创业活动的不同阶段，构建适应多元需求的多层次政策体系。

代表委员们还认为，鼓励创业带动就业的同时，还要进一步完善适应新就业形态特点的用工和社保制度，让每一个劳动者有奔头、有希望。