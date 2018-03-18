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留学海外与老师如何相处

2018-03-18 07:25 来源：人民日报
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　　留学海外，文化差异导致的不适应也会反应在师生关系上。如果在与国外的老师沟通时由于语言交流不畅、思维习惯不同等产生摩擦，该如何解决，又该如何避免让自己陷入这样的境地？

　　摩擦原因何在

　　学子在留学初期对留学地的语言、交往礼仪等方面尚不熟悉，在同老师交往时，如果交流不畅，双方极有可能产生误会。正在英国留学的何佳伟说：“语言交流带来的问题不可小视，如果在一开始时因为语言使用不当得罪了老师，会不利于后期的学习，也会给你带来很多麻烦。”

　　因国内外教育理念的差别，老师对学生的关注点并不相同。相比于国内，国外的老师更加注重学生的课堂表现与学习参与度，这就需要学生在课堂上多发言，多表达自己的观点。但由于一些中国留学生在初到海外时，难以适应国外老师的教学方式，可能会给老师留下不太好的印象，从而造成老师“爱找麻烦”的错觉，这不利于双方今后的交流。“在课堂上发言不积极，有些老师可能会误认为你没有自己的观点。如果课堂汇报和论文做得不够细致，或者没提出新观点或结论，有些老师可能会觉得你在敷衍他的课程。这些都可能给老师留下不好的印象。” 在英国留学的程道（化名）说。

　　据毕业于加拿大阿尔伯塔大学的杨柏（化名）介绍，有时候老师和学生因对研究项目的理解不同也会产生矛盾。“比如有的老师希望做一些长期研究项目，而学子则希望做短期且更快出成绩的研究项目，双方的诉求不同，也容易产生摩擦。其实在项目的选择上，并无对错，只因选择不同导致分歧，这在国外一些科研组中并不鲜见。”

　　积极沟通是关键

　　当海外学子和老师发生误会或分歧，该如何处理？就此，不少受访学子表示，积极沟通很关键。

　　程道认为，首先要认识到留学环境和自己之前所处的环境不同，要积极适应环境，并及时调整自己的心态。其次，面对新的环境，要尽快熟悉留学目的地的语言，了解当地的风俗习惯等，避免因文化差异发生冲突。“但如果真的和老师发生了冲突，要积极和老师沟通，而不是逃避甚至陷在误会中，不走出来。”

　　遇到问题与老师开诚布公地沟通，采用平和而不是激烈的方式去解决问题，可以消除不必要的误会，是大多数学子的共识。“大多数老师都可以通过沟通达成共识。如果确实与老师分歧较大，也可以向学校申请更换导师。”杨柏说。

　　刚从法国留学归来的莫予杉在法国上学时，感觉老师和同学关系“挺近的”。“老师注重学生在课堂上的表现，我会鼓励自己积极主动地参与到课堂活动中，同时尽最大的努力去完成作业。只要有积极融入的心态，和老师的沟通也会很顺畅。”

　　相关留学专家表示，在国外，老师和学生之间的相处相对自由，学生与老师间的交流并不仅仅停留在课堂上。一般情况下，学生只要愿意和老师积极沟通，师生关系就不会太差。如果师生关系处理得好，有时候老师不仅可以在学术上帮助留学生，甚至彼此可以成为很好的朋友。

编辑： 柯丹洁
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