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今年起将有17省份开启高考改革

2018-03-18 07:28 来源：中国新闻网
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　　中国教育部部长陈宝生16日谈及高考招生制度改革时透露，从今年起还有17个省份要开启改革进程。

　　陈宝生当日在十三届全国人大一次会议记者会上作如上表述。他说，高考招生制度改革是一个牵一发而动全身的改革，在教育综合改革中居于龙头地位。去年上海、浙江的高考招生制度改革平稳落地，取得了成功，为其他省份的改革提供了经验。

　　谈及改革取得的成果，陈宝生说，一是牵动了高中教学改革。上海、浙江普遍采用了“走班选课”等模式，过去那种固定班次教学的模式已经得到改变，学生自主权扩大。

　　二是推动了素质教育发展。这次高考改革之后，高中阶段对学生的考核增加了综合素质评价内容。上海80%的学校建立了创新实验室，建立了1800多个学生社会实践基地，加强了素质教育方面的措施。

　　三是在学业水平的考评方面促进改革。过去考试的门类是固定搭配，现在是动态组合，发生了变化。

　　陈宝生坦言，改革也带来了新的挑战。比如，学生自主选课的空间究竟多大才合适，如果选择的课太多，学生选择的成本就会上升。再如，走班上课怎么组织，对老师的工作量怎么设定，以及学校管理、改革，都是新问题。

　　据介绍，目前，上海、浙江已经在试点基础上完善了考试招生改革方案。去年，北京、天津、山东、海南四个省市启动了高考招生制度改革，有效吸取了浙江和上海改革的成功经验。目前，教育部正在配合指导这四个省市完善高考招生制度改革方案，组织力量研究，破解面临的问题。

　　陈宝生透露，从今年起还有17个省份要开启改革进程。“对这些省份正在进行评估，我们的基本态度是实事求是、不凑数，条件达到了就批准启动，条件达不到就创造条件，达到了再上。”

　　陈宝生指出，从目前进展情况看，考试招生制度改革试点成功，进展健康。

编辑： 柯丹洁
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