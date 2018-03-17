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广东2018年高考英语听说考试等四类考试17日开考

2018-03-17 07:30 来源：南方网 柯丹洁　通讯员/粤考宣
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　　南方网讯　广东省2018年普通高考英语听说考试、普通高校本科插班生考试、上半年全国中小学教师资格考试以及剑桥少儿英语考试将于3月17日开考，其中英语听说考试考生人数约68万人，与去年基本持平；本科插班生考试考生人数约4.5万人，比去年增加1.8万人；中小学教师资格考试考生人数约13.8万人，比去年同期增加6.4万人；剑桥少儿英语考试1万人，比去年下半年考试增加2306人。

　　为确保上述考试顺利进行，省教育考试院采取有力措施，加大考试监管力度，严密考务工作流程，严肃考风考纪，通过人防和技防等现代信息技术手段，加强对考试全过程的管理和监控，确保考试公平公正。如英语听说、本科插班生、教师资格等考试所有考点，利用采用指纹身份验证防范替考行为，通过考场电子监控系统加强考试全过程监控；考生入场，统一使用金属探测仪进行检查，加大对考生携带违禁物品的检查力度，严防利用现代通讯工具作弊。考试期间，省教育考试院还将派出巡察组分赴全省各地各考点监督检查考试组织实施工作，确保各项考试安全平稳顺利实施。

　　省教育考试院负责人提醒广大考生，必须严格按考试规定参加考试，自觉遵守考试纪律，做到诚信考试、守纪考试、文明考试，切记必须携带好“两证”（准考证、身份证）按时参加考试。出现考试违纪舞弊行为，一经查实，将按国家有关法律法规从严惩处，切实维护国家教育考试的公平公正。

　　对于参加英语听说考试的考生，还要特别注意：一是进入备考室要积极配合考试工作人员进行指纹验证，指纹验证无效的，要按考试工作人员指引进入人工通道进行验证，经验证确认身份的方可参加考试。二是必须在所安排的考试时段开考前30分钟进入候考室、备考室；未在所安排的考试时段第一场开考前15分钟进入考场的，禁止进入考场参加考试；参加考试的考生考试中途也不得离开考场。三是必须严格按考试操作指令答题，不得随意开启和移动计算机等相关设备，凡是擅自关闭计算机、拔掉电源或网线，造成停机或数据无法传输的，取消考试资格。考试过程中，出现因设备故障等异常原因造成考试中断的，应举手向监考员示意，并服从考务人员安排，不得影响其他考生考试，不得扰乱考场秩序。四是要严格遵守考场纪律，不得携带任何通讯工具（如手机、无线电子产品等）、电子存储记忆录放设备及相关考试资料等物品进入考场。

　　考试期间,省教育考试院举报电话:020-89338633。

编辑： 柯丹洁
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