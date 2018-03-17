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“小眼镜”增多，需多方面呵护青少年眼健康

2018-03-17 07:36 来源：新华网
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　　目不转睛看电视刷微博打游戏、“猫”在屋里不运动……专家表示，由于学生群体“小眼镜”增多或近视度数加深，开学季需注意用眼卫生，从读写习惯培养、营养摄入、运动等多方面呵护青少年眼健康。

　　爱尔眼科视光及小儿眼科专业事务副主任陈兆说，目前近视发生的群体年龄越来越小，除了遗传因素外，长时间近距离用眼、不规范的读写姿势、户外活动的减少以及饮食过于精细化等因素都是造成近视发病率低龄化的原因。

　　呵护眼健康从良好的读写习惯开始。要培养青少年“一拳一尺一寸”的读写姿势，控制学习时间，每学习40分钟左右，就要休息10分钟左右，让眼睛得到休息和放松。

　　同时，专家指出，还可多摄入一些为护眼明目起到重要作用的营养素，譬如能够增强视神经敏感度的锌、参与神经（包括视神经）细胞功能和代谢的维生素Ｂ１以及合成视素质的蛋白质和维生素Ａ等。

　　研究表明，每天２小时、每周１０小时以上的户外活动，可以让青少年的近视发生率降低１０％以上。专家表示，开学后孩子们的学业负担逐渐加重，学校和家长更应注意保证孩子的户外活动时间。如果发现孩子出现视力模糊、看不清黑板等现象时，应及时带孩子到正规的眼科医院就诊，由专业眼科医生给予专业诊断。

　　减缓“小眼镜”度数加深，一些家长尝试角膜塑形镜。中华医学会眼科学分会视光学组副组长杨智宽表示，角膜塑形镜减缓近视发展效率优于普通框架眼镜，但因其与心脏瓣膜、心脏支架等同属国家三类医疗器械，角膜塑形镜的验配必须要到正规医疗机构，在专业眼科医师的指导下进行。

编辑： 柯丹洁
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