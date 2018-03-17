0—3岁孩子的托育重任谁来担

全国政协委员为托育服务建言献策。

2017年我国新生儿人口1723万人，其中“二孩”人数883万人，占出生人口的一半多。“生了孩子谁来带”是不少职场女性谈到生育时要考虑的一个问题。今年两会上，多位全国政协委员对0—3岁婴幼儿托育服务建言献策。

“由于3岁以下婴幼儿照护服务短缺，一方面对婴幼儿早期发展不利，另一方面也造成了女性就业压力，家庭抚育成本增加，但婴幼儿早期发展涉及生理、社会、情感、语言、认知等方面，3岁以前是关键期，必须重视起来。”全国政协委员、浙江省教育厅副厅长韩平说。

今年，韩平向全国政协提交了一份“政府主导、社会参与，着力破解婴幼儿照护和儿童早期教育服务问题”的提案。他提到，受强化学前三年教育和“二孩”政策的影响，目前需要优先保证学前三年的教育资源供给，在一定程度上弱化了对3岁以下婴幼儿照护和早期教育服务的资源供给，婴幼儿照护存在着社会需求强烈、资源严重不足、缺乏监管主体和行业规范等问题。

“当前人民群众对婴幼儿照护和早期教育服务有着异常强烈的需求，但关于0—3岁婴幼儿的托育服务，城乡两级分化明显。”全国政协委员、民进中央副主席朱永新说，当前农村年轻父母外出务工者较多，婴幼儿托育服务的重担更多落到了老人身上，他们充满了无力感；而城市家庭虽然普遍重视孩子的早教问题，但却伴随着巨大的育儿焦虑，“不让孩子输在起跑线上”的城市父母愿意投入重金把孩子交给各种早教机构，以求占得先机。

而城市父母花大钱真的能买来安心与放心吗？情况似乎并不乐观。

“由于需求旺盛，各类民营的托育机构和亲子机构发展速度很快，当中既有品牌连锁机构，也有众多无品牌、‘作坊式’的机构。由于监管主体缺乏，有些民营机构以逐利为唯一目的，虚假宣传，置科学育儿于不顾，严重影响婴幼儿的健康成长，出现了一些负面事件。同时,民营托育机构的场地规范标准、从业人员准入条件、卫生许可要求、质量监管等在很多地方还处于无序状态。”韩平说。

如何治理？在韩平看来，解决好婴幼儿照护和早期教育服务问题，应按照“政府主导、部门协作、社会参与”的原则。

“政府要从婴幼儿早期发展的重要性和可持续发展的角度制定配套的法规和规范性文件，成立专门的领导小组或部门，统筹教育、工商、民政、妇联、财政等部门形成合力，避免责任分散和监管缺位。同时，要加大财政投入，通过购买服务的方式，大力推进社会力量开办公益性托育机构，提供可信赖、优质、灵活的托育服务。”韩平说。

此外，韩平还建议充分整合资源，探索多元化的服务供给模式。“以家庭为中心的养育，政府要对主要照护人进行科学、系统、专业的育儿培训。以社区为平台，发动社会力量提供非营利性托育服务。同时，鼓励有条件的企事业单位为职工举办托育机构。再者就是以市场为主体，扩大服务覆盖面。”韩平说。