南方网 要闻 网评 经济 专题 汽车 文娱 时尚 IT 英文 更多
推荐 社会 广东政要 南方快报 理论 直播 问政 岭南文化 财经 法治 科技 南方视频 房产 自贸区 旅游 健康 粤信用 教育 体育 动漫 广东志愿 电影 H5工场 招标投标
EN [退出]

南方网帐号登录

× 没有帐号？极速注册
看不清？
南方网> 教育>国内教育新闻

教育部部长陈宝生妙语论教育热点

2018-03-17 07:33 来源：中国新闻网
字号减小 字号增大

　　“不允许以分数高低对学生排名”、“鸡汤喝得众人醉，错把忽悠当翡翠”、“学校要拒绝各种‘表叔’‘表哥’”……今日，教育部长陈宝生在回应中外媒体提问的一系列教育问题时，直面热点不回避，为各种民众普遍关心的话题一一支招。

　　十三届全国人大一次会议新闻中心16日举行记者会，教育部部长陈宝生就“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”相关问题回答中外记者提问。

　　“大班额”问题不是简单的一个教室里面放多少桌子、多少条板凳、安排多少个人的问题。

　　——谈及“大班额”时，陈宝生指出，必须坚决予以解决克服、消除。

　　对这些排名、这些评比，你可以去看它，去参考它，但是你不要在乎它，它评它的，我干我的。

　　——在被问及中国大学排名问题时，陈宝生表示，尊敬排名，不唯排名，重在走自己的路。

　　不允许以分数高低对学生排名，不允许炒作高考状元。

　　绝不允许课上不讲课下讲、课上少讲课后讲，甚至鼓励引导学生参加培训。

　　那些培训机构炫耀的培训成绩单、广告、广告词，很多都是鸡汤加忽悠。鸡汤喝得众人醉，错把忽悠当翡翠，这是不行的，不听忠告听忽悠，负担增加人人愁。

　　——回应减负问题时，陈宝生总结为从学校教学、校外、考试评价、老师教学、家长和社会等五个方面减负。在回应一些培训机构不符合教育规律等时，他说，这种现象绝不允许。

　　而进一步说到减负的两个关键措施时，陈宝生说，

　　在这里我要呼吁，要把时间还给老师，学校要拒绝各种“表叔”“表哥”。

　　有些学校的思政课，像春运期间的高铁票那样一票难求。

　　——在谈及高校思政课时，陈宝生表示，攻坚战不可能是一年，我们要多打几年，彻底改变思政课的被动情形。

　　“双一流”建设只能带动中西部高校的发展，不会削弱。

　　——在回应是否会把资源过多地向“双一流”高校倾斜时，陈宝生说，这个担心是可以放下来了。

　　现在各方面对此高度关注，尤其是年轻的父母亲们，这已经成为他们最大的“烦心事”之一。

　　——在谈到学前教育问题时，陈宝生说，我们正在调研，会同有关部门抓紧起草学前教育法。

　　选择的课太多，学生选择的压力就会增大。就像我们有些同志开车，到停车场去，一个车位就抢着去停，众多的车位就不知道停在哪个车位了。

　　——谈及高考招生制度改革时，陈宝生指出，试点中也面临着一些问题，比如说学生自主选课这个空间究竟多大才是合适的。

　　教和育，“教”主要涉及知识体系，“育”主要涉及价值标准，所以“德”对学生的成长，对未来的发展非常重要。

　　——在回应从哪些方面发力培养新时代的新型教师人才时，陈宝生指出，加大师范院校、师范类专业师德建设的力度，让社会主义核心价值观贯穿教师培养的全过程。师德为尊。

编辑： 柯丹洁
相关新闻
国内教育新闻

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言，还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明

新闻排行
2018年考研国家分数线公布 3月23日起可申…
全国人大会议主席团常务主席第四次会议举…
亮出今年"任务表"！广东省属企业集团初步…
315晚会曝光！花冤枉钱买假饮料，不如自制…
马兴瑞：构建推动经济高质量发展体制机制 …
“牢记嘱托 走在前列”系列述评：人民领袖…
代表委员谈粤港澳大湾区发展：各城市可“…
政协第十三届全国委员会第一次主席会议举…
打造花城新品牌：计划增20个花景 广州花园…
广州陵园西路木棉竞相开放 红红火火尤为壮…
推荐

教育部部长就热点问题回应社会关切

我国各类市场主体总量突破1亿户 企业超过3100万户

《厉害了，我的国》票房突破3亿元 深受青年观众喜爱

820万高校毕业生注意！这些就业优惠政策你知道吗?

2018年考研国家分数线公布 3月23日至4月30日可申请调剂

微信
 QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235