教育部部长陈宝生妙语论教育热点

十三届全国人大一次会议新闻中心16日举行记者会，教育部部长陈宝生就“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”相关问题回答中外记者提问。

“不允许以分数高低对学生排名”、“鸡汤喝得众人醉，错把忽悠当翡翠”、“学校要拒绝各种‘表叔’‘表哥’”……今日，教育部长陈宝生在回应中外媒体提问的一系列教育问题时，直面热点不回避，为各种民众普遍关心的话题一一支招。

十三届全国人大一次会议新闻中心16日举行记者会，教育部部长陈宝生就“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”相关问题回答中外记者提问。

“大班额”问题不是简单的一个教室里面放多少桌子、多少条板凳、安排多少个人的问题。

——谈及“大班额”时，陈宝生指出，必须坚决予以解决克服、消除。

对这些排名、这些评比，你可以去看它，去参考它，但是你不要在乎它，它评它的，我干我的。

——在被问及中国大学排名问题时，陈宝生表示，尊敬排名，不唯排名，重在走自己的路。

不允许以分数高低对学生排名，不允许炒作高考状元。

绝不允许课上不讲课下讲、课上少讲课后讲，甚至鼓励引导学生参加培训。

那些培训机构炫耀的培训成绩单、广告、广告词，很多都是鸡汤加忽悠。鸡汤喝得众人醉，错把忽悠当翡翠，这是不行的，不听忠告听忽悠，负担增加人人愁。

——回应减负问题时，陈宝生总结为从学校教学、校外、考试评价、老师教学、家长和社会等五个方面减负。在回应一些培训机构不符合教育规律等时，他说，这种现象绝不允许。

而进一步说到减负的两个关键措施时，陈宝生说，

在这里我要呼吁，要把时间还给老师，学校要拒绝各种“表叔”“表哥”。

有些学校的思政课，像春运期间的高铁票那样一票难求。

——在谈及高校思政课时，陈宝生表示，攻坚战不可能是一年，我们要多打几年，彻底改变思政课的被动情形。

“双一流”建设只能带动中西部高校的发展，不会削弱。

——在回应是否会把资源过多地向“双一流”高校倾斜时，陈宝生说，这个担心是可以放下来了。

现在各方面对此高度关注，尤其是年轻的父母亲们，这已经成为他们最大的“烦心事”之一。

——在谈到学前教育问题时，陈宝生说，我们正在调研，会同有关部门抓紧起草学前教育法。

选择的课太多，学生选择的压力就会增大。就像我们有些同志开车，到停车场去，一个车位就抢着去停，众多的车位就不知道停在哪个车位了。

——谈及高考招生制度改革时，陈宝生指出，试点中也面临着一些问题，比如说学生自主选课这个空间究竟多大才是合适的。

教和育，“教”主要涉及知识体系，“育”主要涉及价值标准，所以“德”对学生的成长，对未来的发展非常重要。

——在回应从哪些方面发力培养新时代的新型教师人才时，陈宝生指出，加大师范院校、师范类专业师德建设的力度，让社会主义核心价值观贯穿教师培养的全过程。师德为尊。