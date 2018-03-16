江西一高校3.15举行“真假美猴王”考试 宣传消费维权

知道康师傅吗？那你知道康帅傅、唐师傅、廉师傅、庚师傅等山寨货吗？3月15日，为了有效提高大学生消费群体辨别产品真伪的眼力，江西理工大学经济管理学院举行了一场“真假美猴王”考试。

知道康师傅吗？那你知道康帅傅、唐师傅、廉师傅、庚师傅等山寨货吗？3月15日，为了有效提高大学生消费群体辨别产品真伪的眼力，江西理工大学经济管理学院举行了一场“真假美猴王”考试。

试卷上没有密密麻麻的文字，全是一张张令人眼花缭乱的图片，“六个核桃”与“大个核桃”、“脉动”与“脉劲”、“雕牌”与“周住牌”……拿到试卷，考生们脸上写满了不可思议，全都把头埋下，几乎贴到试卷上，就怕把图片看错了，放跑了“六耳猕猴”。

“这场考试下来，我的眼睛都吃不消了，看图片的时候我都是把眼睛睁到最大，实在是很难去分辨这些商品图标的真假。佛祖啊，赐我一个金钵盂，把那六耳猕猴罩住吧！”一考生说。

“没想到有这么多奇葩假货，有的山寨货的包装与正品太相似，就算我有火眼金睛，也很难分辨啊！看来以后买东西要长点心了。”

假冒产品不仅名称与正品相似，就连包装颜色也毫无二致。消费者在面对“真假美猴王”时，也是十分犯愁。考试结束后，来自各专业的代表结合本专业知识为消费者辨别真伪来支招:

@电商代表:每一个官方旗舰店网站上都有一个Internet地址，也就是域名，通俗的讲，就是我们常见到的abc.com或abc.cn等abc.xxx的形式，识别真假域名可以有效的防止假冒网站，一般来说，官方域名以com为后缀，形式多为极短的字母、单词、拼音、品牌名等。而冗长且杂乱无章的域名，大多是一些无名网站。

@金融代表:很多人在进行投资理财时，看到形式多样的金融广告不禁心动，然后悲惨中招。在这里，教大家一个小方法识别金融广告的小方法。在看到金融广告时，要认真查看其内容，内容中若没有对金融产品或服务可能存在的风险以及风险责任有合理提示或警示，则为虚假广告。