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考题“虐”，更易挑到好苗子

2018-03-16 10:42 来源：北京日报
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　　15日，中央美院连续第三年小范围开放本科艺考阅卷现场。在各学院负责人看来，在历经四年的考题改革后，不少考生已经开始习惯被“虐”的新常态，不仅考题完成度开始提升，而且考分的梯度开始越拉越大，真正优秀的考生得以脱颖而出，校方开始尝到挑出好苗子的甜头。

　　如果说前几年央美考题改革尚停留在部分专业狂飙突进的话，今年无疑是整体突破的一年。就连曾经被视为四平八稳的中国画学院今年也憋出一个大招儿——一改往年抄录古人诗词的做法，要求考生自作咏春七绝一首。试题一出，瞬间引得吐槽连连：“让文化课成绩本就不佳的艺考生七步成诗，这画面不忍直视。”

　　当天参与阅卷的中央美院中国画学院院长陈平透露，有监考老师向他反映，不少学生拿到试卷直接傻眼，那些平时没有任何积累的考生被打了个措手不及。“一些考生连格律、平仄都没掌握。”不过，他认为并不能把板子都打在考生身上，“整个社会包括学校教育对这一块儿并不是很重视。”他举例说，如今不少书法展览都是抄写前人字句，字儿写得再好，也难免被人定位就是抄书匠，“书写内容才是‘文心’，所谓言之有物，就是要写心中所想。”尽管答题不算太理想，陈平对专业的前景却相当看好。原本只招收10人的书法专业，今年居然吸引来700多人报名，招录比的热度高居央美全部专业排行榜次席。

　　与书法专业同属央美艺考改革“新兵”的造型艺术专业，今年的考题要求考生根据个人经历，在一幅画面内表现三人或三人以上人物动态组合关系。当天参与阅卷的教师喜忧参半，喜的是， 有考生很传神地刻画出当代家庭的一个侧面——父母与友人忙着搓麻将，几个孩童挤在屋内某个角落练钢琴；忧的是，依然有艺考培训班的斧凿痕迹，比如好几名考生的卷面里，都能看出几乎一模一样的卖萌神态，“这种卷面画得再工整，也显露不出创作者想要表达的思想。”一位不愿具名的教师说，“画面处理得近乎完美固然好，但我们更看重学生对题目的把握及其视野的开阔度。”

　　央美设计专业无疑是近几年艺考“出风头”最大的那个。从“棒棒糖”“转基因鱼”到为诺贝尔文学奖获得者鲍勃·迪伦设计奖牌，及至今年要求考生对“幸福指数”作形象化呈现，设计专业的考题总是把考生“虐”得很惨。对于此前不少人认为前两年的试题多少还有具象可感的对象，如今换成“幸福指数”实在抽象得无从下笔，央美设计学院院长宋协伟并不认同，“其实持这种观点的人还是停留在以往那种应试模式——我给你一样东西，你告诉我它是什么。如今我们考查的侧重点已经变了，那就是你根据掌握的素材，设计一个可能并不为人知的东西，然后告诉阅卷人该如何解读它。”在他看来，这种开放式的考查其实是尊重考生的表现，给予他们充分自主性。至于有人认为试题太过紧贴时政，他反驳说：“如果一个高中生对自己生活的周遭世界缺乏基本的敏感和社会责任，他对这个世界是缺少一种新奇感和求知欲的，显然与设计专业的要求不符合。”

　　其实，试题难度的提升并不必然导致考分降低，艺术管理与教育学院院长余丁透露，今年得分在80分以上的，比例占三成；得分90分以上的，也有十几人，“档次拉得更开，更有利于挑出符合专业培养的人才。”

编辑： 唐巧燕
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