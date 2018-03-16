“骑马上学”被坐实 内蒙古情侣大学校园内骑马

3月14日，内蒙古呼和浩特一对情侣在内蒙古大学南校区校园内骑马秀恩爱，被指“虐狗”。当事人王先生3月15日告诉记者，两匹马系自己所养，当天是到学校接女友出行。

3月14日，内蒙古呼和浩特一对情侣在内蒙古大学南校区校园内骑马秀恩爱，被指“虐狗”。当事人王先生3月15日告诉记者，两匹马系自己所养，当天是到学校接女友出行。

内蒙古大学多个部门工作人员表示，并不清楚学校是否有规定学生不能在校内骑马，以前也没有学生在校园内骑马的情况。

有网友3月15日发布消息称，3月14日下午一男一女在内蒙古大学南校区的校园内骑马溜达。视频发布后，引众多网友转发评论，有网友惊呼两人 “花式虐狗”，还有当地网友调侃道 “每次出去旅游都不厌其烦地向人解释内蒙古，完了，一下就白解释了”、“这回好了，内蒙古骑马上学的事是坐实了”。

3月15日下午，视频中的男子王先生告诉记者，他2013年在内蒙古工业大学毕业，如今是旅游摄影师，女友系内蒙古大学大四学生。当天是去学校接女友骑马到外面走一走。王先生称，自己在附近养了两匹马，“内蒙古大学的对面有个湿地公园，我常在那里骑马，离学校很近”。

王先生称，平日自己经常会骑马出行，身边有很多友人也爱好骑马，在市区会经常看到骑马出行的人。“在这里马文化还是很浓厚的。”王先生说。

据澎湃新闻