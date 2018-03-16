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年轻父母真能“做自己”吗？

2018-03-16 10:35 来源：中国青年报
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　　有时要顺应自己的感受，有时要妥协让渡一些给他人，以具有弹性的方式与人相处，在一种互动状态中，与他人相处并获得自在。

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　　“父母首先要照顾好自己，才能更好地照顾孩子！”不少年轻父母在各类亲子课程上总能听到这句话。这话本身没有问题，只是在生活实践中，常常演绎出了各种版本。

　　夫妻有孩子后，生活重心发生了变化。有的夫妻说，并不希望有孩子后，自己的生活质量有所变化。

　　“做自己”的态度乍看是有道理的。我们期待孩子最终能够成为一个独立的个体，那么，实现父母的独立当然是必经之途，独立的父母是孩子独立最好的榜样。

　　然而，任何教育观点的贯彻，一旦忽视了所面对的受教育者的年龄，及其相应的心理发展进程，往往就丧失了积极的指导意义。

　　人类的新生儿，不像其他哺乳动物，比如马、牛，出生几小时内就可以站立，甚至奔跑。人类婴儿要经历几乎一年的时间才能实现站立、行走。这一阶段中，他们需要抚养者无微不至的照顾，需要父母“充当”自己的手臂、双腿，饥饿时需要喂奶，排便后需要有人及时为他们清理；从饮食到卫生，从生活节奏的建立到情绪的安抚，各方面都需要得到引导和帮助，一个婴儿才能变成可爱的儿童。

　　同时，婴儿还有两个重要的人生课题要在这一阶段学习，一是生活节奏的建立。母婴观察的研究者们在对6个月以内的婴儿及其与母亲互动的观察中发现，母亲事实上要花大量的时间去适应、配合、调整其生活节奏：适应婴儿，同时也努力为婴儿建立起稳定的生活节奏。

　　另一个重要课题是学习情绪的表达。婴儿的情绪常常会比较夸张，在没有掌握更好的表达方式之前，他们更多的表现形式是哭泣、烦躁，且难以安抚。

　　所以，至少是在孩子的婴儿阶段里，父母其实是很难“活出自己”“做自己”的。父母要知道，此刻必要的牺牲，换来的是在未来孩子的安全感、基本信任的建立，以及对孩子人格发展的良性促进。

　　我并不主张父母在孩子的婴儿阶段里太多顾及夫妻自身的生活节奏，甚至在这一阶段追求“活出自己”，而主张父母们应更多地跟随孩子的需要，以婴儿为中心，形成新的生活节奏。

　　有个妈妈告诉我，面对哭闹不止的孩子，她突然觉察到此刻的自己非常疲惫，于是决定要对自己好一点。她丢下了刚满1岁的孩子，自己跑进房间关上门，留孩子一个人在客厅哭。

　　的确，在那一刻，母亲的情绪也已接近崩溃，是不是应该关起门来先关爱好自己呢？

　　在我看来，母亲跑进卧室，留孩子一个人面对空荡荡的房间，有些残忍。这样的“自我关照”，实质上是将婴儿置于一个无回应的环境中，同时，从心理学的层面上，孩子会感受到“哭闹 → 妈妈没有了”。

　　1岁左右的孩子尚未建立起“客体恒常性”的概念，也就是说在婴儿的内部世界里，他会恐惧于自己的哭闹而使得妈妈消失。这种感受或许对婴儿来说是绝望甚至“致命”的。我通常会告诉家长们，如果你无法耐受自己的焦灼情绪，你可以停止安慰哭闹的孩子，但不要离开，静静地坐在旁边，观察孩子情绪趋向稳定时，再进行安抚。

　　停止安抚、不离开、静静等待——父母同样是在关爱自己，只是这种关爱似乎不如“退回卧室‘砰’地关上门”显得痛快利落，毕竟，它是打上了父母烙印的一种自我关爱。

　　希望借由上述例子让大家理解，首先，任何一种教育、养育观点的背后，都应该首先考虑儿童的相应发展阶段与心理需要。其次，要看到这个例子中，暗藏着一种偏执地要将“自己”与他人割裂开的倾向。其典型意义在于，“做自己”在不少人那里是一种完全不顾他人、只尊重自己需要的状态，这就陷入到一种偏执状态中，好像世界分成了自己和他人两个绝对割裂的部分。

　　著名精神分析学家温尼科特甚至说：“从来没有婴儿这回事。”他之所以这样说，是指“没有绝对的婴儿，我们所看到的婴儿，都包含着他的母亲（主要抚养者）”。抛开母亲（主要抚养者）去单纯地谈婴儿的心理状态，是不现实的。

　　由此，我认为其实也不存在绝对的“我自己”。我们对自己的感知，一部分来自基本生理需要的满足，比如饥饱感、冷热感等；另一部分则来自身体与外界互动之下的自体感，这些自体感的建立，从婴儿期的挥舞手臂，感受自己的肢体敲打在周围环境物件时所带来的感受，体会自己控制身体的感受，再到外界环境的冷暖变化带给身体的感受。当然，这个外界环境其实还包括了主要抚养者与“我”的互动带来的体验。

　　以上林林总总，所有点滴累积的感受最终形成了我们对自己的认识，对自己身体感受的体察，逐渐成为所谓的“我”的样子。

　　因此，所谓“做自己”，并不是完成一种自我的绝对状态，而是在建立一定界线之后在互动中的自我认知。

　　我们可以把人际界线理解为保护自己，同时也尊重他人的“边界线”，有时候要顺应自己的感受，有时候要妥协让渡一些给他人，以具有弹性的方式与人相处。在一种互动状态中，与他人相处并获得自在，在我心里这才算得上“做自己”的样子。（薛畅作者为“阿诺心理工作室”创始人）

编辑： 唐巧燕
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