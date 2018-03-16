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董桂菊：教师站在讲台上，就是一个发光体

2018-03-16 08:16 来源：中国青年报
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　　“很养眼，很享受，忍不住为你打CALL”“很好，你努力认真的样子很迷人，希望每一次都能带来令人愉悦的节奏”“作业略显狂躁，很明显与本人的气质不符”……已经执教22年的东北农业大学电气与信息学院教师董桂菊，因为改作业时的金句评语，成了“网红”。

　　“要是知道能上热搜，我一定把字写得漂亮点儿。”董桂菊在微信朋友圈里发了这么一句话来自嘲，朋友圈仅点赞的就足足占满了5个手机屏幕的面积。

　　“这回终于不是别人家的老师了”“第一次感觉热搜就在我身边”“一点不突然，早就该火了，来得有点晚呢”，学生们纷纷跑到老师朋友圈里留言，董桂菊说,感觉他们比我还兴奋和激动。

　　1996年，董桂菊在东北农业大学硕士毕业后就留校任教，在批改作业中，坚持给每位同学写评语，从未间断。看到完成得很好的作业，她就忍不住想把所有的好词都送给学生：这样的作业给我来一打！

　　“作业本，实际上是老师与学生之间相互‘表白’的一个窗口。老师通过学生的作业来看自己的教学效果，学生通过评语来更好地自我定位。”董桂菊说，以前批作业时的评语都比较中规中矩，学生看了后，似乎无关痛痒，改进效果并不明显。2015年，她尝试着用一些年轻人的用语来批改作业。她第一次在评语中用“亲”之类的词语时，能感觉到学生们有点激动，他们有的画了笑脸，有的回复“亲，我会加油的！”

　　看到效果不错，董桂菊在写评语时更加放得开，年轻人流行的词语，她都可以信手拈来。渐渐地，很多学生爱上了写作业，只为能够跟老师有更多的交流。

　　该校2015级电气与信息学院的学生高平说，董老师曾给他们上课，班里女生经常会在老师的评语下面再写一段自己的感受，跟老师交流自己的小心事，特别像小学时候的“传纸条”。

　　毕业10多年的学生金波，在同学聚会时带上了作业本。“老师，几次搬家都不舍得扔，您的评语我都留着呢。”

　　那本厚厚的教材，对于董桂菊而言，早已烂熟于心，但她总是抱着如履薄冰的心态认真备课，以求达到完美的教学效果。同样的课程，董老师的PPT每学期都不一样，根据学生的基础、特点做课件。

编辑： 唐巧燕
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