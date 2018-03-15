广东省公务员考试16日起报名

今年全省“四级联考”计划招录10929人，其中省直机关及其直属机构1375人，县级以上机关6045人、珠三角乡镇机关561人、公安机关2948人。

笔者14日从省级公务员主管部门获悉，2018年广东省考试录用公务员（下称“四级联考”）从3月16日开始报名。

省直机关及其直属机构招1375人

今年全省“四级联考”计划招录10929人，其中省直机关及其直属机构1375人，县级以上机关6045人、珠三角乡镇机关561人、公安机关2948人。

3月14日起，报考人员可登录广东组织工作网（http://www.gdzz.cn）、广东省人力资源和社会保障厅网（http://www.gdhrss.gov.cn）、广东人事考试网（http://www.gdrsks.gov.cn）等网站，查询招考部门、招考职位、招考政策、咨询电话以及招考公告等情况。考生在3月16日9时至3月22日16时期间可登录上述网站进入报名系统报名。4月15日上午全省统一进行公共科目笔试，15日下午报考审计机关“审计专业类”职位和公安机关执法勤务职位的考生进行专业科目笔试。

突出面向基层考录导向

据省级公务员主管部门有关负责人介绍，今年我省“四级联考”工作推出了一系列改革措施。

省直机关职位全部面向具有2年以上基层工作经历人员考录，退役大学生士兵专门职位重点在各级人武、政法系统和基层一线单位设置，加大粤东西北地区的监狱戒毒单位、基层司法所和少数民族地区从本地优秀人才中招录的力度。粤东西北地区乡镇机关招录职位结合实施乡村振兴战略另行研究。

审计专业类和公安机关执法勤务职位在公共科目笔试中加考专业科目，省卫计委、省食药监局等单位部分职位在公共面试前加考专业科目（技能）测试。

公安招警按综合管理、执法勤务和警务技术等3类进行分类招警，单独发布我省公安招录公告；实行面向社会公开招录和面向公安院校公安专业应届毕业生单独招录两种方式，其中面向公安院校公安专业应届毕业生招录1083人。