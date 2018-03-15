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大学生陷网贷刷单骗局 为百元佣金被骗11000元

2018-03-15 09:54 来源：广州日报
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　　网贷能帮人冲业绩还能赚佣金？

　　市反诈中心：多名大学生陷“网贷刷单”骗局 贷款后骗子跑路

　　近日，广州市反诈中心根据实时警情监测发现，随着各高校陆续开学，各区派出所陆续接到“为赚取佣金而帮他人冲业绩申请网络贷款被骗”的报警。不法分子利用在校大学生涉世未深的特点，引诱在校大学生用自己的身份信息申请网络贷款，将放款转账至骗子提供的指定账号，并声称贷款本息由他本人按期偿还，同学每贷款一笔即可得到佣金。最后，骗子拿了放款的钱跑路，尚未偿还的款项仍需申请人自己来偿还。

　　为百元佣金被骗11000元

　　3月9日，市反诈中心接到就读某大学的华同学报警，称三个月前经师弟介绍，帮某网贷平台职工“李某”刷单冲业绩，每刷一单可获100元佣金。因为师弟也在做，因此华同学认为消息可信。

　　“李某”要求华同学在指定网贷平台用自己的身份信息申请借贷，并承诺贷款本息全部由“李某”分期还清。华同学于是在平台贷款13000元，再全额转账给“李某”。在分12期的还款过程中，前两期“李某”确实还款了。

　　从第三期开始，华同学却收到了“逾期还款提醒”短信，这时却已联系不上“李某”。此时华同学名下仍有11000元的贷款未还。华同学急忙找师弟商量，这才发现身边还有其他同学也陷入了相同的骗局。

　　3月9日，市反诈中心接到某职业学校陈同学报警，称在去年底经朋友介绍，认识了一名自称是某网贷公司员工的人，加上该名员工自称是同乡，于是便放松了警惕。该员工称需要陈同学在某网贷平台刷单借贷提高业绩，每刷一笔可获得40元佣金，并允诺系统在每个月还款日会自动还款。陈同学按照指引申请贷款，将贷出的5000元转给该员工，获得了40元佣金。

　　从第一期开始，对方确实按时还款，但在3月4日，系统发来了“还款逾期通知”短信，陈同学立即联系那名员工。但对方称，具体操作还款的“负责人”已经跑路，现在无法还款，后来索性不再回复。陈同学询问朋友，才发现他们遇到的状况一模一样，只好报警。

编辑： 唐巧燕
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