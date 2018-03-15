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“轮椅上的物理学家”霍金逝世 曾祝福中国考生

2018-03-15 09:54 来源：中国新闻网
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　　据其家人公布，英国著名物理学家霍金(Stephen Hawking)逝世，终年76岁。霍金被誉为继爱因斯坦之后最杰出的理论物理学家，主要研究领域是宇宙论和黑洞。不过，近年来霍金在人工智能、宇宙探索等领域的研究也值得关注。此外，霍金还曾于2016年亲自发文，祝愿中国考生“金榜题名”，引发中国网友热议。

　　霍金的主要研究领域是宇宙论和黑洞，证明了广义相对论的奇性定理和黑洞面积定理，提出了黑洞蒸发理论和无边界的霍金宇宙模型，在统一20世纪物理学的两大基础理论——爱因斯坦创立的相对论和普朗克创立的量子力学方面走出了重要一步。

　　“爱因斯坦之后最杰出的理论物理学家”

　　史蒂芬·霍金出生于1942年，为英国剑桥大学著名物理学家，被誉为继爱因斯坦之后最杰出的理论物理学家。霍金的主要研究领域是宇宙论和黑洞，证明了广义相对论的奇性定理和黑洞面积定理，提出了黑洞蒸发现象和无边界的霍金宇宙模型。

　　“他是一位伟大的科学家，也是一个不凡之人，他的研究成果与学术遗产将会一直承传下去。”霍金的子女在声明中表示：“他曾说：‘如果宇宙不是你所爱之人的家园，那这个宇宙也没什么值得探求的。’我们会永远怀念他。”

　　露丝、罗伯特及蒂姆在声明中又赞扬父亲，既有“勇气与坚持”，又具“才华与幽默”，为世人带来启发：“他今天离我们而去，我们感到深切悲痛。”

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编辑： 唐巧燕
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