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身患癌症坚守承诺 浙江七旬农民热心助学22载

2018-03-15 09:54 来源：中国新闻网
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　　做好事不难，难的是22年坚持不懈做好事。从壮年到暮年，12多万的助学金，资助对象1200多人……浙江金华的王汉清作为一位朴实的农民，用自己的积蓄设立了“珏玫琼奖学金”，一直在为学子们的求学梦想助力。

　　经历过外界的质疑和家人的反对，也饱受病魔的折磨，王汉清却始终未放弃，他说：“不管我有什么特殊的困难，我都要坚持下去，每年给同学发奖学金。如果我真的有一天干不动了就让女儿帮我继续做。”在可以颐养天年的年华上，这位老人却做了孩子们的泥土，滋养更多梦想之花绽放。

　　供三女读书忆负债苦老父亲走上助学路

　　寒假过后，在浙江省金华市金东区曹宅初中的开学典礼上，出现了这样的一幕——一位头戴帽子的老人亲手给该校60名学生颁发了奖学金。这位老人名叫王汉清，76岁的他前不久患上癌症做了一场大手术，一头白发也因化疗全掉光了只能戴上了帽子，可就算这样他却依然热心助学。

　　这次颁发的9120元奖学金全是他将女儿给的生活费攒起来的个人积蓄。从1996年开始发放第一笔奖学金算起，今年已是他为曹宅初中的学生发放奖学金第22个年头了。

　　王汉清家中并不富裕，可再穷不能穷教育，早年为了让自家的三个女儿念书，他曾东借西凑四处周转，背负了11290元的债务才让女儿们完成学业。直到女儿们纷纷参加了工作，日子慢慢好起来，这一万多的债务才得以还清。回想起当年借钱的苦，王汉清就开始思考自己可以做些什么来帮助更多的孩子们求学。

　　他先是给了二十多位学生免息借款，帮助他们上大学。后来为了惠及更多的莘莘学子，王汉清决定要把助学这件善事长期做下去。于是在1996年，他用自己卖柑桔所得的1100元钱，在三个女儿上过学的学校——曹宅初中发了第一笔奖学金。

　　然而首次捐献奖学金，王汉清就遭到了老伴的强烈反对。为了获得爱人支持，老人狠心把烟戒了，他想把节省下来的钱积攒起来继续捐。看到丈夫有如此决心，王汉清的老伴渐渐被打动，她慢慢转变了态度，开始支持老人年年捐钱助学。

　　除了家人，外界也经常传来质疑的声音，觉得老人傻，这样年年自己贴钱助学没回报。可王汉清却认为，“只要受助学生懂得诚信做人，能够回报社会，让我们的社会更美好，那我也就赚到了。”

　　22年以来，王汉清共发放助学金12多万元，受资助的学生达1200多人。

编辑： 唐巧燕
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