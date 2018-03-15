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陈宝生：办好人民满意的教育是我们的奋斗目标和前进动力

2018-03-15 09:23 来源：新华网
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　　教育是最大的民生，教育引领未来。新时代如何办好人民满意的教育？中小学生减负如何落到实处？如何让教师成为备受尊重的职业？校园体育如何发展？

　　整顿规范教育秩序　减轻学生课外负担

　　“短于培训、长于广告、长于宣传，用升学率，用所谓包装的成绩在家长中造成焦虑，这是绝不允许的。”四部门近日联合印发《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》引发社会广泛关注。陈宝生回应，这次治理是要整顿规范教育秩序，减轻中小学生的课外负担。他解释道，孩子要成长、要成才，不付出努力是不可能的。这里所说的“负担”不是指学生成长所应承担的学业课业、应完成的学习任务和应付出的努力，而特指应试教育所带来的超过了教学纲要的负担。

　　他还表示，规范秩序不是要关闭校外培训市场，而是整顿违规的、增加负担的、扰乱培训市场的部分。要从法规层面上查资质；从硬件场地上查安全；教学层面上查大纲；管理层面查教师行为；在落实上查责任。通过这个系统工程达到整顿规范教育秩序减轻学生课外负担的目的。

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编辑： 唐巧燕
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