新兴产业涌现高校课程滞后 专家学者探索“破题”思路

国家战略新兴产业都有各自领域的技术体系。如何找准这些技术体系中的节点和支点，借助本国优势，有针对性地培养出一大批拥有新知识结构和创新能力的新型人才，才能真正在未来激烈的国际竞争中，实现弯道超车。

新兴产业涌现 大学课改跟上了吗

600万、700万、800万！

一方面，高校毕业生人数年年攀升；另一方面，新兴产业的优秀企业疾呼招不到合适的人才。优秀人才的供需矛盾日益突出。

国家战略新兴产业都有各自领域的技术体系。如何找准这些技术体系中的节点和支点，借助本国优势，有针对性地培养出一大批拥有新知识结构和创新能力的新型人才，才能真正在未来激烈的国际竞争中，实现弯道超车。

然而，现实很骨感。很多高校不仅没有针对性的教材，而且还停留在几年前、甚至更早时间的水平。新知识、新技术、新应用还不能及时地反映在教材之中。

人才是创新型国家建设第一资源，高等院校的课程又是创新人才培养的重要渠道和着力点。然而，很多大学在相关学科设置、课程内容更新中行动迟缓，甚至严重滞后。

3月初，科技日报记者采访了教育界一线知名学者、专家，以及莘莘学子，探索“破题”思路。

新兴学科创建应以国家战略为风向标

德国提出“工业4.0”国家发展战略的同时，马上对职业院校的教育进行改革，以培养下一代所需人才。特别是在专业上提高数学、信息、工程等比例；课程设置凸显对数字信息能力的培养，提高职业技能人员数字化智能系统的运用；课堂教学方式突出学生在数字化学习中的主体地位和实操运用，提高知识迁移能力。

相形之下，我国在部署《中国制造2025》发展规划后，有关部门尚未对高等院校、职业院校等工科教育体系提出相应调整措施。

从北京理工大学毕业的杨涛博士创业很成功，主业做与旅游相关的虚拟现实产品。他对记者说：“北理工大在创建新兴专业时，主要是按照国家战略发展方向、对未来预测评估而定课程内容。十多年前，学校就设立了虚拟现实和增强现实课程，学生毕业找工作时专业紧俏而对口、待遇也不错，深感课程设置占了很大优势。”

这种做法在我国高校中尚属少数，很多大学对学科及课程内容的调整更新，并无“强烈意识”与国家战略紧密结合。

中国教育学会副秘书长高书国研究员在接受科技日报记者采访时指出：“国家相关部门应配合国家战略的部署统筹引导各大学，将大学课程内容改革提到重要日程。建立企业大师与高校名师相互结合、融合，共同参与课程开发。让最先进的知识、技术、工艺体现在高等学校课程体系中，进入高校课堂。”

但与之不相适应的是，有的大学新增学科后，反倒给学生毕业带来“麻烦”。清华大学深圳研究生院院长康飞宇直言：“起初学院设置了一些新兴专业与交叉学科，但学生毕业时发现，在学位系统目录里没有所学专业的代码，如大数据、人工智能等。所以不得不改回系统既有的。而且有的招聘单位人事部门对新专业以不识为由干脆不接收等。”

他建议，相关部门在设定学位、学科方面要跟上国家发展步伐，特别是在引导推动本科、硕士阶段学位体系方面，要应社会所急，多为将来学生就业及用人单位着想。