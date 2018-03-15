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义务教育应追求绿色升学率 减负向课堂要质量

2018-03-15 08:52 来源：人民日报
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　　中小学生减负得向课堂要质量

　　着力解决中小学生课外负担重问题，这是今年政府工作报告作出的安排。

　　宁夏银川市二十一小学校长马恒燕代表认为，享受优质教育是追求美好生活的重要内容，解决课外负担重则是让学生享受高质量教育的必要条件。

　　义务教育应追求“绿色升学率”

　　四川省眉山市青神中学副校长王晓梅代表认为，课外负担重，有4个方面的因素。一是教师为了提高分数，增加学生课外负担；二是家长受“望子成龙”和“不输在起跑线上”等观念的影响，给课外负担加码；三是校外培训机构大肆渲染补课功效；四是一些用人单位招聘时唯名校论、唯学历论，刺激了课外培训冲动。

　　“大量面向中小学生举办的非学历文化教育类培训机构，开展以‘应试’为导向的培训，违背了学习规律，增加了学生的课业负担。”重庆市九龙坡区谢家湾小学校长刘希娅代表说。

　　河南省郑州外国语学校校长王中立代表也表示：“学生家长过度关注孩子成绩，通过校外补课的形式片面追求成绩，这影响了孩子健康快乐成长。义务教育的发展，必须以人的可持续发展为目标，追求‘绿色升学率’。”

编辑： 唐巧燕
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