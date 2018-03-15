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大学生手绘说明书教奶奶玩智能手机 暖心事引夸赞

2018-03-15 08:52 来源：扬子晚报
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　　近日，山东女大学生“手绘智能手机说明书教奶奶”的视频刷爆网络，网友纷纷点赞。

　　说明书一点一滴详细介绍怎么用手机，接通视频，作者姜同学是济南大学的一名大四学生。她说，奶奶特别爱她，她从小就和奶奶感情特别好。今年她大四毕业暂打算在外工作，和奶奶见面的机会就少了，就决定教奶奶跟她视频。怕奶奶在她走后忘记，她就画了一些图片说明给奶奶。现在奶奶会用手机拍照片短视频、发语音，还经常和她视频通话。姜同学在朋友圈晒图时这样写道：希望这样能让你觉得我一直在身边吧。

　　返校前灵机一动

　　奶奶有了新手机，赶紧手绘个“说明书”

　　姜心语是山东济南大学商学院大四的一名学生，她告诉扬子晚报紫牛新闻记者，三月初的时候奶奶之前用的“老人机”坏了，于是家人就找了一部智能手机给奶奶用。然而智能手机对于72岁的奶奶来说过于复杂，和简单的“老人机”不同，日常的通话功能都需要点击屏幕上的“小图标”进入后再一步步操作，更别提微信聊天功能。

　　离返校只有一周时间，姜心语打算手把手教奶奶学用手机。奶奶对学习这样的“新事物”有些抵触，尽管孙女把手机设置成了简易模式，老人还是有些害怕这些复杂的操作——这其实是心态问题。

　　姜心语发现老人学得很慢，有时学了还会忘记，遇到不记得的常反复询问自己。然而很快姜心语就要回学校，为了防止奶奶忘记，她想到自己可以一边教一边把这些步骤画下来，这样即使自己不在家，奶奶也可以对着画的内容反复练习。经过一个早上的努力，一份奶奶专属的手绘“说明书”就诞生了。

　　因为觉得这样的教学方式很有趣，姜心语把这份“说明书”放进了自己的朋友圈，没想到被朋友看见了以后发布到网上，这个暖心举动就这样走红网络。姜心语直言自己也没想到会有这么大反响，一开始只是想把这件事分享到朋友圈，结果竟然意外收获了这么多关注。

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编辑： 唐巧燕
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