这5年，教师队伍启新程 

过去5年来，无论是教师队伍的整体面貌，还是教师个体的全面发展，都让人们看到：一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化创新型教师队伍日渐成熟。

“刚上班时，我的工资只有1800元左右。近年来增加了补贴，工资明显提高，今年已经能够拿到3500元左右。我心里更加稳定，更加感受到国家对我们在山区教学的年轻教师的肯定。”随着待遇的不断提高，安徽省六安市金寨县山区梁山小学90后教师兰晓霏收获了一定的幸福感。2012年从湖南第一师范学校毕业的她，通过考试成为特岗教师，服务期满后便选择留下，成为这所村小的正式教师。

说起这5年教师队伍的显著变化，上海市教育委员会副主任李永智“搬”出了有说服力的大数据：“截至2017年，全市中小学教师本科以上学历占92%，研究生学历占20%；高校在岗高层次人才大幅增加，其中‘两院’院士101人、‘百千万’人才工程专家220人、中央‘千人计划’专家534人、‘长江学者’特聘教授303人、上海‘千人计划’专家276人，上海领军人才366人。”因为有了强势的教师队伍，“上海教育在一些领域已经具有显著的国际影响力和话语权。如在参加的经济合作与发展组织（OECD）开展的国际学生评估项目（PISA）和教师教学国际调查（TALIS）项目中，上海学生学业水平和教师教学水平位居国际领先地位”。

过去5年来，无论是教师队伍的整体面貌，还是教师个体的全面发展，都让人们看到：一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化创新型教师队伍日渐成熟。

抓住了教育事业发展最重要的基础工作

2013年教师节，习近平总书记致信全国教师，将教师定位为立教之本、兴教之源，并号召教师为发展具有中国特色、世界水平的现代教育作出贡献。随后分别于2014年和2016年的教师节，提出“四有”和“四个引路人”的标准。在2016年12月8日全国高校思想政治工作会议上，提出“四个相统一”的要求。同时，他强调，各级党委和政府要满腔热情关心教师，让广大教师安心从教、热心从教、舒心从教、静心从教，让广大教师在岗位上有幸福感、事业上有成就感、社会上有荣誉感，让教师成为让人羡慕的职业。这些论断指明了我国教师队伍建设的发展方向，阐明了加强教师队伍建设既是重大政治任务又是根本性民生工程。实现中华民族伟大复兴的中国梦和“两个一百年”奋斗目标，离不开作为国家富强、民族振兴、人民幸福重要基石的教师队伍。

5年来，教育部和各省市坚决贯彻落实党中央、国务院有关工作部署，以立德树人为核心，以实现教育现代化为目标，采取一系列措施，深化体制改革、强化管理服务、优化队伍结构、提高整体素质、改善教师待遇、维护教师权益，支持优秀人才长期从教、终身从教，取得显著成绩。通过实施乡村教师生活补助政策、强化乡村教师培养补充、改革实施国培计划、统一城乡教职工编制标准、建立乡村教师荣誉制度等举措，乡村教师“下得去、留得住、教得好”的局面正在形成；通过构建各级各类教育师德建设制度体系、大力选树师德典型以及督促查处违反师德事件，使师德建设步入规范化制度化轨道；以体系为支撑深化教师教育改革，以标准为引领加强各项制度建设，以重大项目为示范提升培养培训水平；通过开展国家级奖励，提高生活待遇保障，确保教师地位，增强教师职业吸引力；通过开展中小学教师资格考试和定期注册制度改革试点、推动校长教师交流轮岗、完善中小学校领导人员管理体制、深化中小学教师职称制度改革、深化高校教师考核评价制度改革等，激发教师队伍活力。

2018年年初，基于过去5年的探索成就，我国第一个专门面向教师队伍建设的里程碑式政策文件——中共中央、国务院印发的《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》正式出台，成为新时代教师队伍建设改革的纲领性文件。由此，我国教师队伍建设开启了新征程。