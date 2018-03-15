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"任性"老师不布置3月周末作业 让孩子去感受大自然

2018-03-15 08:52 来源：成都商报
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　　“亲们，三月是春光灿烂的季节，也是孩子长高的最佳时机。这一个月，我都不布置周末家庭作业，平时我们抓紧时间做到高效学习，周末希望家长朋友带着孩子多出去户外活动，我们这学期有一个关键词是~热爱，热爱大自然，热爱中国文化。三月主题~一棵开花的树。寻找开花的树，孩子自己拍照片，三月结束时我们一起来做展览。不要把这个当成任务，就是让孩子全身心投入到大自然的怀抱里，鼓励他们用会发现美的眼睛去看世界。”

　　——鲁老师在家长群里发的通知

　　“我想让孩子们去触摸春天，走出教室，去感知大自然……”近日，成都一小学老师在家长群中发布了一则“三月不布置周末作业”的通知，引发家长热议。成都商报记者了解到，这位老师叫鲁圆愿，来自四川师范大学附属实验学校（以下简称川师附小），系该校二年级三班班主任。

　　据鲁老师介绍，自己的初衷很简单：“阳春三月是踏青的好时光，周末时间，孩子们不必窝在家中做作业，相反，他们应当走进大自然，感受春日的暖阳，去观察、去发掘万物复苏的生机。”老师的举动，不仅乐坏了班里的小朋友，家长们也纷纷点赞。

　　有网友担心，不布置作业，如何检验孩子们的学习，是否会影响成绩？对此，鲁老师称，她在寒假鼓励孩子们背诵跟春天有关的诗句，“一边享受童年，一边发现自然之美，这也是一种学习。”

　　只是去玩？

　　老师：办展览也是一种检查

　　谈及这则班级通知，鲁老师表示，三月正值春花浪漫之际，不给孩子布置周末作业，目的是希望家长趁着周末时光，带上孩子多去户外走走，让孩子们全身心投入到大自然的怀抱中，鼓励孩子们用眼睛去探索周遭世界，同时，更好地与父母享受亲子时光。

　　此外，鲁老师解释道，周末不布置作业，实际上也是与班上正在进行的“一棵开花树”的主题活动相契合，“这个活动就是让孩子们去寻找、观察一棵开花的树，让孩子们全身心享受整个过程，而不是当成一次作业，或者任务。”她告诉记者，已经与家长和孩子们约定好了，用相机定格下开花的树，等待三月结束时，大家做成小展览分享见闻。

　　鲁老师认为，发布这则通知以及组织这次活动，自己的想法其实很简单。“童年应当是欢快的。油菜花开了，在田野上奔跑、打滚、追蝴蝶……让孩子和家长朋友一起沐浴在暖意融融的春光里，这才是童年的味道。早在寒假时候，我就有这样的想法了。家长们还在群里推荐了不少周末近郊游的目的地。”

　　对于有网友提到的，不布置作业如何检验孩子们的学习，又是否会影响成绩，鲁老师表示，这个倒不必太担心，自己也早已有安排。她告诉记者，在三月结束后，班上举办展览其实也是另一种检查，“比起课本中停留在文字层面的鸟语花香，大自然的美需要用心去体验和感受，一边享受童年，一边发现自然之美，这也是一种学习。”

编辑： 唐巧燕
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