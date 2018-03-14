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“刷脸吃饭”成为现实 山东大学虚拟校园卡引热议

2018-03-14 09:18 来源：中国青年网
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　　“厉害了，以后刷脸就可以吃饭了！”“点赞，很棒！反手就是一个666。”“这个好棒，为山大打Call!”近日，山东大学虚拟校园卡推出上线试运行，上线不到10天，注册用户6700多人，活跃用户超过3000人，在校园新媒体上更是开启“霸屏之势”，引来众多师生和网友评论点赞。

　　据悉，作为山东大学校园卡三期工程项目建设的一个重要组成部分，虚拟校园卡体系从2017年上半年启动规划，2017年12月完成开发，2018年3月初上线运行。

“刷脸吃饭”成为现实 山东大学虚拟校园卡引热议 　　

图为该校学生在食堂内使用虚拟校园卡。中国青年网通讯员 黄钰楚供图

　　虚拟校园卡使用便捷，刷脸吃饭成为现实

　　看到网上的热议，记者随即联系到山东大学校园卡三期项目负责老师于磊磊。他告诉记者，山东大学虚拟校园卡是对传统校园卡的介质延伸和体验补充，由手机虚拟校园卡、微信虚拟校园卡和生物（识别）虚拟校园卡组成，并可灵活扩展其它虚拟介质。

　　“那是生物（识别）虚拟校园卡，主要是在成熟的场景通过持卡人面部特征（或其他生物特征）识别实现消费或认证。”当记者向他聊起同学们最关注的“刷脸吃饭”的问题时，他笑着回答：生物（识别）虚拟校园卡目前应用主要为刷脸消费，为确保识别的准确率和识别速度，开通用户需自主上传近期照片（通过手机虚拟校园卡）或现场拍照上传（通过现场终端）作为基础比对照片，“且目前仅在自主餐厅等有限场景使用，后期将逐步扩展至普通消费窗口。”

　　据记者了解，山东大学已在食堂、超市、体育场馆等场所部署支持同时支持虚拟校园卡和传统校园卡的POS机，用户打开虚拟校园卡的二维码在POS机端扫描即可实现在线支付或认证，在某些场所部署面部识别终端，通过人脸识别即可完成在线支付或认证。

编辑： 唐巧燕
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