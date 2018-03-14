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教育部：摸底开学返校情况 未及时返校师生查实原因

2018-03-14 09:18 来源：中国新闻网
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　　据教育部网站消息，教育部办公厅近日发布《关于切实做好2018年春季开学及全国“两会”期间学校安全生产工作的通知》。《通知》提出，对开学返校情况进行摸底登记，对未及时返校的师生要逐人查实原因；严防校园学生伤害案件发生；要严格审批组织师生开展春游等集体性外出活动，落实校内大型集会和师生自发活动的安保措施，完善应急预案，严防拥挤踩踏等事故发生。

　　《通知》提出，全面排查整治安全隐患。各地各校要站在打好防范化解重大风险攻坚战的高度，强化安全源头治理，在开学前后深入开展覆盖消防安全、校车安全、校舍安全、网络安全、食品及饮水安全、传染病防控、危险化学品安全、特种设备安全及校园周边治理等领域的安全隐患全面排查，着力查大风险、除大隐患、防大事故。日前，国务院教育督导委员会办公室印发通知，部署开展春季开学检查工作，各地教育部门要适时组织督查组，结合春季开学检查工作安排和要求，加强对各校安全隐患自查排查工作的全过程督查。

　　《通知》强调，切实加强校园安全管理。各地各校要进一步落实校园安全管理规定，对开学返校情况进行摸底登记，对未及时返校的师生要逐人查实原因。要强化校园人防、物防、技防设施建设，切实加强校园门卫管理和校园安全巡逻密度，严防校园学生伤害案件发生。要严格审批组织师生开展春游等集体性外出活动，落实校内大型集会和师生自发活动的安保措施，完善应急预案，严防拥挤踩踏等事故发生。关注春季传染病疫情变化特点，进一步落实卫生防疫措施，做好春季传染病的防控工作。开学前开展一次校园水、电、气的全面检查，把好食品、水源“入口关”，坚决防止发生食品安全责任事故。加强校园内交通安全管理，加大校车监管力度。

　　《通知》明确，重点开展安全专项整治。继续深化“今冬明春”火灾防控和电气火灾综合治理专项工作。各地各校要在继承前期工作成果的基础上，切实加强对二级单位、校内重大危险源、人员密集场所、校办企业及其他消防重点部位的消防安全管理工作，加强消防日常巡查检查，提高学校发现和消除电气火灾隐患的能力。今年，各校要至少组织开展一次全校性的火灾警示教育和疏散逃生演练。

　　持续开展危险化学品安全专项整治。各地各校要结合国务院安委会已部署的危险化学品综合治理工作，全面彻底摸清本地教育系统和本校的危险化学品底数，认真辨识安全风险点，重点开展对剧毒、易制毒、易制爆试剂采购、储存、使用、废弃物处置等环节的专项整治工作。

　　深入开展电梯安全专项整治。各地各校要认真贯彻《国务院办公厅关于加强电梯质量安全工作的意见》要求，厘清校内电梯质量安全责任，开展电梯设备隐患排查，加强电梯安全管理，做好日常检查、维保监督、应急处置，保障电梯使用安全。

　　《通知》指出，认真上好安全教育第一课。各地各校要结合自身实际情况，根据学校特点和不同年级学生的认知能力，在开学后充分利用班会、橱窗、校园广播、微信网络、安全教育课等多种形式和渠道，对师生深入开展防火、防灾、防溺水、防交通事故、防控传染病、防食物中毒、防拥挤踩踏、防欺凌暴力、防网络电信诈骗、防实习实训伤害等内容的安全教育，普及安全常识，提高师生自我防范和自救互救能力。

编辑： 唐巧燕
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