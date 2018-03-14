未来哪些专业会有“钱景”？两会都说清楚了

政府工作报告以及两会新闻中心举行的记者会上也释放出不少与大家的生活以及就业密切相关的消息，未来哪些行业会有“钱景”？哪些专业更有“钱途”？下面这些信息可供参考。

两会进行时，会上释放出来的重要信息真不少，习近平总书记多次下团组，频频谈及民生话题。比如在参加山东代表团审议时，他明确说，家政行业是朝阳行业，他还表示，要让农业成为有奔头的产业。政府工作报告以及两会新闻中心举行的记者会上也释放出不少与大家的生活以及就业密切相关的消息，未来哪些行业会有“钱景”？哪些专业更有“钱途”？下面这些信息可供参考。

01 丨 农业类专业

8日上午在参加山东代表团审议时，谈到乡村振兴，习近平强调，将来要引进职业农民，让大学生甚至是海归人才主动回乡务农，使得农业成为有奔头的产业。

农业部长韩长赋在7日的记者会上也说，要让农业不仅有干头，还要有说头、有看头、有赚头。今后随着科技进步、产业发展，农民将是一个有吸引力的职业。

政府工作报告提出，促进农林牧渔业和种业创新发展，加快建设现代农业产业园和特色农产品优势区，稳定和优化粮食生产。培育新型经营主体，加强面向小农户的社会化服务。现代农业发展前景看好，农业需要专业人才。

02 丨 IT、通信工程、动力工程、汽车工程以及材料学

今年的政府工作报告指出，在医疗、养老、教育、文化、体育等多领域推进“互联网+”，加大网络提速降费力度，为数字中国建设加油助力；推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展。

工信部部长苗圩5日在部长通道谈及新能源汽车话题时表示，新能源汽车是我国汽车工业由大变强的一条必由之路。而他在接受央视新闻新媒体《部长之声》采访时还透露，我国已经着手研究6G。

信息产业、移动通信、新能源、新材料等新兴产业前景广阔，对人才也有需求。