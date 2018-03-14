刷题累了就写小说 这位高三学霸悄悄出了本小说集

这学期很短，对高三学生来说，简直不够用——刚开学，距离高考就不到百日。当同龄人都沉浸在刷题中无法自拔时，杭二中高三(7)班学生叶有容，却悄悄出了一本书，短篇小说集《东流》。

这学期很短，对高三学生来说，简直不够用——刚开学，距离高考就不到百日。当同龄人都沉浸在刷题中无法自拔时，杭二中高三(7)班学生叶有容，却悄悄出了一本书，短篇小说集《东流》。

这部小说集收录了叶同学12篇小说，共计6万字。书名《东流》取于其中一篇同名小说，寓意是“大江东去浪淘尽，千古风流人物”，以旷达之心看待历史中的人物，当江河和岁月均“逝者如斯夫”，留下的才是今天的我们需要思考的。

叶同学说，他的小说集里有三种类型的故事。一类是历史小说，带着点武侠色彩。如《东流》、《黑色曼珠沙华》、《高渐离》等，读者可以在其中看到金庸古龙的武侠作品的痕迹，那是他受从小接触的文学作品的影响；另一类是谍战小说，写的是近现代的事情。如《红胡萝卜丁》、《排十四》，表达的是他对战争胜败、对国家兴亡的些许思考；还有一类是仙侠玄幻小说，像《昙祭》和《自由》，篇幅较长，文风华丽狂放。

别人都在备战高考，为何叶同学却有闲情逸致写小说？他哪里来的时间？钱报记者了解到，叶有容自小喜欢阅读和写作，在出版《东流》前，就有多篇作品在《散文百家》等杂志上发表。

据叶同学回忆，他的第一篇短篇小说是老师布置的寒假作业，题材体裁字数不限，于是他写了《东流》，取东晋乱世之历史背景，道“不尽长江水，唯有东流去”之意。他把小说发了QQ空间里，同学们的点赞让他有了信心和成就感，觉得“写作真是件好玩的事”，“我喜欢历史，也喜欢文学，喜欢严谨的思辩，也喜欢胡思乱想，当这些喜欢通过笔纸和手机的宋体字表达流淌出来时，那是多么愉快的一件事。

而他的写作时间，通常是在刷题累了以后。“刷题累了，或者不开心的时候，同学们都有自己排除烦忧的方式，比如吃零食、睡觉、跑步，甚至到一个没人的角落大吼几声，但我却珍惜这偶尔的不快乐时光，因为这些不快乐，才会让自己思考和孤独，让自己走进一个无人打扰的时空里，用文字演绎一出又一出故事。”叶有容告诉钱报记者，“这样，不快乐消失了，还转化成了文字，这些文字就像那个好心的女巫的扫帚，让我寻找到一个飞向无垠世界的通道。”

他在小说集的自序中坦言：“哪个高中生不曾辛苦咧？教室、寝室、食堂的铁三角稳稳地将我们锁在知识的殿堂里，这种心甘情愿是因为我们都知道现实的高考是什么，父母的期待是什么，也知道如何在繁杂又竞争激励的学习中将自己安顿好。于我便是写小说了。”

至于他的创作灵感和文字功底，则得益于自小养成的阅读习惯，以及学校的阅读氛围。学校一直要求学生多读书，读经典。高中三年来，叶有容已经粗略地学习了《中国历代政治得失》、《中国经济史》、《中国思想史》、《中国人史纲》、《中国哲学简史》、《考古学通论》、《美的历程》、《古人的文化》、《中国建筑史》等作品。

“所以，我感谢我的父母，他们让我从小爱上阅读，也因此爱上了文字；我也感谢学校，宽容并继续激励我的写作梦想。”叶有容说。