武汉大二女生发明“定时出水的花洒”获国家专利

发现心爱的小花因为长时间没浇水而枯萎，武昌理工学院大二女生王早明发明了一种定时浇花设备。历时一年多，她发明的《一种定时出水的花洒》获得国家知识产权局授予的“实用新型专利证书”。近日，拿到专利证书的她表示，希望将来能把它运用到农业等更多领域。

发现心爱的小花因为长时间没浇水而枯萎，武昌理工学院大二女生王早明发明了一种定时浇花设备。历时一年多，她发明的《一种定时出水的花洒》获得国家知识产权局授予的“实用新型专利证书”。近日，拿到专利证书的她表示，希望将来能把它运用到农业等更多领域。

王早明介绍，定时出水的花洒通过程序对步进电机进行精确控制，同时通过齿轮齿条将步进电机与进水管和出水管进行刚性连接，达到精确定时定量进水和出水的效果。不仅如此，还可以通过控制面板程序设置浇水的间隔时间，自动进行浇水作业。其操作方法简单实用，且易推广使用。

谈到这项专利应用前景，王早明表示：“这个定时出水的花洒不仅用于个人，还能大面积使用，比如花圃园、果农场和一些特殊植物。”

王早明出生于1997年，是武昌理工学院生命科学学院药学1601班学生。在历时一年的过程中，她也遇到不少障碍，好在有专业老师帮助，她一一攻克难关。

王早明说：“能想到要设计这个定时出水的花洒，还主要是得益于我喜欢种花，对花的喜爱成就了这个专利。”